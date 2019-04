El armario de... Inés Sainz: «Mi look favorito es el pijama»

Inés Sainz sabe que «el tacón va muy bien para la foto, pero ya está». Para su trabajo se calza un zapato plano, porque se desplaza en bicicleta. La exmodelo bilbaína, afincada en Madrid desde hace dos décadas, se ha reconvertido en empresaria de éxito volcada en la industria de la moda y con agencia de comunicación propia. Además, es bloguera, soltera y madre de Mateo, de seis años. Coronada la mujer más guapa de España en 1997, se encuentra en la mejor etapa de su vida. «En un gran momento creativo, productivo... y estoy rodeada de buena gente», reconoce. Sainz es feliz el día que no tiene que maquillarse ni peinarse, le «espanta» ir de compras y su look favorito es el pijama. En Bizkaia Dmoda hemos querido descubrir los secretos de su armario, donde «nunca jamás» habrá espacio para un vaquero roto.

- ¿Armario o vestidor?

- Tengo un armario para Mateo y otro para mí, porque no hay mucho sitio en casa.

- ¿Orden o caos?

-Está bastante ordenado, por zonas, los pantalones por un lado, las blusas y los vestidos cortos por otro... porque sino cuando tienes tan poco hueco no encuentras las cosas.

- En tu armario hay muchos...

- Pantalones. Espera que te los cuento, que estoy muy orgullosa de mis pantalones. Ja, ja. Tengo 24. Y zapatos por ahí también, pon 30 pares, es que en las mujeres es muy difícil, porque cada modelito conlleva un zapato distinto prácticamente (risas).

- ¿Te tiras mucho tiempo delante para decidir qué ponerte?

-Uy no, nada nada. En Madrid como no suele llover solo tengo que tener en cuenta la temperatura, así que no me complico.

- ¿Cuál es la prenda más antigua que conservas?

- Una camiseta del Athletic, que fue de las primeras cosas que me compré cuando vine a vivir a Madrid para poder ver los partidos aquí. Es como 'vintage', muy cuqui y fashion, fácilmente puede tener veinte años.

-¿Y con la que más te identificas?

-Los monos me han gustado toda la vida, me parecen súper cómodos. Tengo tres y está a punto de caer otro que ya he fichado.

-¿Un complemento que siempre llevas?

-Un reloj de la marca Le Rhöne que me deja uno de mis clientes. Es increíble, una joya, me he acostumbrado a llevarlo porque al ser tan bueno me viste muchísimo con un pendientito y un bolso 'normalucho'.

-¿Cuál es esa prenda que te transporta a un recuerdo especial?

- Una camiseta solidaria a favor de Maialen (una niña bilbaína de 7 años que sufre una enfermedad rara) que tenemos igual mi hijo y yo. Es blanca y en el centro pone: ¡Smile... you brave! (¡Sonríe... eres valiente!)

Inés Sainz se encuentra en su mejor momento «creativo y productivo.» / Nerea Moreno

«Me compré una camiseta del Athletic cuando vine a vivir a Madrid para ver aquí los partidos»

-¿Y la más atrevida que te has comprado?

- Un body negro con encaje y mucho escote, muy sexy, que tengo ahí con la etiqueta. No veo el momento que yo me pueda poner eso, sinceramente. Ja, ja.

-¿Qué es lo más caro de tu armario?

-Los abrigos, que son de paño y pueden costar 150 euros. Aunque vivo en el barrio de Salamanca, donde están las súper mega tiendas, he descubierto pequeños comercios de gente que tiene mucho gusto y precios muy apañados. Yo no voy a Zara, no necesita mis compras, pero el de mi barrio sí.

-¿Qué no te pondrías nunca?

-Flecos, pompones... y los típicos vaqueros rotos, nunca jamás.

-¿Y ese regalo que no te quitas?

-El clásico bolso de Louis Vuitton que me regaló un amigo. Llevo cuatro años que no utilizo otro para el día a día, aunque solo tengo tres bolsos, uno pequeño, otro mediano y uno grande, con eso te digo todo (risas).

-¿Haces a tiempo el cambio de armario por estación?

-No te creas que hago mucho cambio de armario, he conseguido medio mezclar las temporadas a base de superposiciones. Los vestidos cortos que en verano me pongo sin pantalones, en invierno los llevo con leggins o pitillos.

La exmodelo bilbaína es una apasionada de los monos. «Tengo tres y ya he fichado otro», afirma. / Nerea Moreno

«Al trabajo voy muy discreta»

-¿Te gusta ir de compras?

- No, nada, me espanta. Piensa que para mí forma parte de mi trabajo desde que tengo catorce años, así que el día que más feliz soy es el que no tengo que maquillarme ni vestirme. Mi look favorito es el pijama, así te lo digo. Ja, ja.

-¿Cómo definirías tu estilo?

-Soy muy básica, no me complico. A ver por la noche, si tengo una cena, le pongo un poco más de interés, pero al trabajo voy muy discreta, sin destacar. Y si tengo reuniones me echo unos tacones básicos al bolso, porque como voy andando o en bici a todos los lados llevo zapato plano.

-¿Influye tu estado de ánimo en tu forma de vestir?

-Inconscientemente seguro que sí. Los días que me levanto con mucho 'power', me pinto el labio de rojo e igual de repente me pongo un escotillo, pero no suele ser lo habitual. Ja, ja.

-¿Qué es tener estilo?

-Es la actitud. Puedes aprender y mejorar viendo el estilo de otras personas, pero pasa un poco como con la elegancia, que es algo que se tiene dentro.