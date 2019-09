Denuncian un nuevo vertido en el Nervión a su paso por Llodio El vertido se produjo a la altura del matadero, que no tiene actividad desde finales de julio. / SANDRA ESPINOSA El PP acusa a la Agencia Vasca del Agua, URA, de «pasividad para proteger los ríos alaveses» MARTA PECIÑA Martes, 17 septiembre 2019, 00:03

El PP ha denunciado un nuevo vertido que se produjo el pasado sábado en Llodio, a la altura del matadero que está cerrado desde finales de julio. Se trata de «unas manchas azules», según explicó la secretaria de la formación en la comarca de Ayala, Montse Canive. El vertido fluía al cauce por la margen derecha, donde se podía apreciar una mancha que no se disolvía, dada la poca cantidad de agua que lleva el río en esta época del año. Canive explicó que «desconocemos el origen del producto que tiñe nuestro río en el tramo entre Llodio y Areta».

Ante esta situación, el PP reclamó a la Agencia Vasca del Agua, URA, que tome cartas en el asunto y que «investigue esta nueva infracción ecológica» porque «cada vez son más constantes los vertidos al río Nervión y a pesar de las denuncias realizadas, estos no cesan y los responsables se van de rositas. Parece que URA o bien no tiene medios suficientes o bien no quiere actuar y sigue sin controlar ni proteger a los ríos alaveses, que es su función». Canive añadió que «seguiremos insistiendo para que se depuren responsabilidades y este tipo de actos se acaben de una vez por todas».

Los vertidos son constantes en el cauce Alto del Nervión entre Llodio y Amurrio. La red de saneamiento de ambas localidades necesita reordenarse de manera que los vertidos se localicen en puntos determinados del cauce para que se pueda controlar la calidad del agua hasta que entren en funcionamiento las depuradoras de Basaurbe y Markijana._Hay que recordar que Llodio aprobó su ordenanza de vertidos en el mes de mayo pasado, porque hasta entonces carecía de ella y que eso obligará al Ayuntamiento a tener redes separativas de aguas pluviales y fecales en cada edificio y servicio y a que todas tengan una depuración previa.