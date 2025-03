«Nos han comido el terreno en la cocina»

Comenta Compartir

Antaño, la cocina, tanto en el ámbito profesional como en el personal, fue siempre cosa de la mujer, pero la realidad es que hoy en ... día es una profesión, básicamente, de hombres. Nos están comiendo el terreno. ¿Por qué? Es cierto que las mujeres, por lo general, tenemos una vida personal que nos come mucho tiempo y, en esa tesitura, tienes que valorar cómo distribuir ese tiempo. A mí no me ha quedado otra que combinar un puesto de responsabilidad con los viajes que ese puesto exige y, a la vez, organizarme para estar con mi hija. Yo no he sufrido machismo en mi trabajo, nadie me ha cuestionado por estar donde estoy y ser mujer. Pero claro que se ven actitudes machistas, lo escucho, sobre todo, en el entorno adolescente de mi hija. En el instituto se habla de feminismo, se trabaja por la igualdad, pero los chicos, aunque sea medio en broma y para picar a las chavalas, utilizan argumentos machistas. Eso ha pasado siempre y sigue pasando. ¿Y qué le digo yo a mi hija? Que, ante esos comentarios, haga oídos sordos».

