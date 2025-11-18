El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La fotografía de Mahmoud, premio World Press Photo 2025, se ha podido ver en Vitoria del 16 de octubre al 16 de noviembre. Igor Aizpuru

World Press Photo atrae a 22.295 visitantes en Vitoria

La exposición de las mejores instantáneas de fotoperiodismo reúne a una media de 700 personas a diario en Montehermoso

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

Una mirada al mundo a través de eventos considerados históricos y de historias personales sacudidas por ellos. Y un fresco del globo a través de los conflictos armados, las consecuencias del cambio climático, revueltas sociales o el aumento más que palpable del autoritarismo. La muestra de fotoperiodismo World Press Photo, clausurada este pasado domingo en el centro cultural Montehermoso de Vitoria, registró 22.295 visitas, una cifra conjunta similar a la del año pasado con 22.510.

Como recuerda el departamento de Cultura, supone una media que roza las 700 diarias, con picos de un millar de visitas en fin de semana. La exposición de imágenes del mejor fotoperiodismo mundial ha cumplido 23 años en la capital alavesa y está más que consolidada en el calendario cultural de la ciudad y un imán para visitantes de otros puntos el País Vasco y del resto de España. El interés social de la muestra se ejemplifica en la buena acogida de sus visitas guiadas abiertas al público general o para diferentes escuelas e institutos.

Una de las novedades este año fue la muestra 'On egin', que se exhibió en una sala próxima al antiguo depósito de aguas. Con fotografias del World Food Photography Awards se apostaba, en esta ocasión, por una colección mucho más amable que contrastaba con esas instantáneas del genocidio en Gaza, la invasión rusa de Ucrania o las protestas en Kenia y El Salvador. La imagen seleccionada este año como ganadora del certamen llevaba la firma de Samar Abu Elouf y mostraba a Mahmoud, un menor gazatí mutilado. Tan solo uno de los, al menos, 21.000 niños y niñas que han quedado discapacitados en Gaza por la violencia de las fuerzas israelíes, según datos de la agencia UNRWA.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un accidente en Matauko en un año negro en las carreteras alavesas
  2. 2

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3 Seis vehículos calcinados en el exterior de un pabellón industrial del polígono de Betoño
  4. 4

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  5. 5

    Nueva agresión a funcionarios en la mayor cárcel vasca
  6. 6 Vitoria recupera su histórica bolera renovada y con restaurante americano
  7. 7 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  8. 8

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  9. 9

    Un centenar de valencianos despedirá el año en Vitoria
  10. 10

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo World Press Photo atrae a 22.295 visitantes en Vitoria

World Press Photo atrae a 22.295 visitantes en Vitoria