World Press Photo atrae a 22.295 visitantes en Vitoria

Ramón Albertus Martes, 18 de noviembre 2025, 13:30 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

Una mirada al mundo a través de eventos considerados históricos y de historias personales sacudidas por ellos. Y un fresco del globo a través de los conflictos armados, las consecuencias del cambio climático, revueltas sociales o el aumento más que palpable del autoritarismo. La muestra de fotoperiodismo World Press Photo, clausurada este pasado domingo en el centro cultural Montehermoso de Vitoria, registró 22.295 visitas, una cifra conjunta similar a la del año pasado con 22.510.

Como recuerda el departamento de Cultura, supone una media que roza las 700 diarias, con picos de un millar de visitas en fin de semana. La exposición de imágenes del mejor fotoperiodismo mundial ha cumplido 23 años en la capital alavesa y está más que consolidada en el calendario cultural de la ciudad y un imán para visitantes de otros puntos el País Vasco y del resto de España. El interés social de la muestra se ejemplifica en la buena acogida de sus visitas guiadas abiertas al público general o para diferentes escuelas e institutos.

Una de las novedades este año fue la muestra 'On egin', que se exhibió en una sala próxima al antiguo depósito de aguas. Con fotografias del World Food Photography Awards se apostaba, en esta ocasión, por una colección mucho más amable que contrastaba con esas instantáneas del genocidio en Gaza, la invasión rusa de Ucrania o las protestas en Kenia y El Salvador. La imagen seleccionada este año como ganadora del certamen llevaba la firma de Samar Abu Elouf y mostraba a Mahmoud, un menor gazatí mutilado. Tan solo uno de los, al menos, 21.000 niños y niñas que han quedado discapacitados en Gaza por la violencia de las fuerzas israelíes, según datos de la agencia UNRWA.