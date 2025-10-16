El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detalle de la fotografía de Mahmoud, realizada por la fotógrafa Samar Abu Elouf. World Press Photo

Agenda Álava

El poder de la imagen toma Vitoria con el World Press Photo

La fotografía ganadora muestra a Mahmoud, un menor gazatí mutilado. El certamen reúne en Montehermoso 70 imágenes que reflejan los grandes conflictos y esperanzas del planeta

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:59

Mahmoud ha aprendido a usar sus pies para escribir, jugar en su teléfono o abrir puertas. Lo suele narrar Samar Abu Elouf, fotógrafa que lo ... retrató en el mismo complejo de apartamentos de Doha donde fue evacuado tras la explosión que le arrancó un brazo y le mutiló el otro. Su rostro, iluminado por la luz, refleja la tragedia. Según datos de la agencia UNRWA, en diciembre de 2024 Gaza tenía más niños amputados per cápita que cualquier otro lugar del mundo.

