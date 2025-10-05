El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos mujeres pasean por Vitoria. E. C.
Vuelve el sol a Álava tras un fin de semana otoñal

Las temperaturas máximas subirán este lunes y el martes, aunque las mínimas que se registrarán de madrugada serán más frescas

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:43

Tras un fin de semana de ambiente otoñal, con temperaturas más frescas y algo de llovizna, el sol volverá a brillar en Álava en el ... arranque de la nueva semana. Los vientos algo «intensos» de componente norte han provocado este domingo una bajada notable de las temperaturas, con una máxima que en Vitoria apenas rozará los 16 grados; y la lluvia ha hecho acto de presencia sobre todo a primera hora en algunos puntos del norte del territorio. Sin embargo, conforme avanzaba la jornada, las precipitaciones han ido remitiendo y se han abierto algunos claros, más evidentes en zonas del sur.

