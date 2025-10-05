Vuelve el sol a Álava tras un fin de semana otoñal

Tras un fin de semana de ambiente otoñal, con temperaturas más frescas y algo de llovizna, el sol volverá a brillar en Álava en el ... arranque de la nueva semana. Los vientos algo «intensos» de componente norte han provocado este domingo una bajada notable de las temperaturas, con una máxima que en Vitoria apenas rozará los 16 grados; y la lluvia ha hecho acto de presencia sobre todo a primera hora en algunos puntos del norte del territorio. Sin embargo, conforme avanzaba la jornada, las precipitaciones han ido remitiendo y se han abierto algunos claros, más evidentes en zonas del sur.

El lunes, sin embargo, se abre otro escenario: regresará el tiempo soleado, con unas temperaturas «notablemente más altas», anticipa la Agencia Vasca de Meteorología. Eso sí, aluden a las máximas, que en la capital alavesa alcanzarán los 23 grados; porque las mínimas, que se registarán de madrugada, serán «más frescas», puntualiza Euskalmet. En el caso de Vitoria se quedarán en 5. Además, las nieblas serán «abundantes» a primeras horas del día y en algunos puntos pueden durar hasta el mediodía, sobre todo, en la Llanada Alavesa. Los bancos de niebla, ya disipados, darán paso a una jornada de cielos «despejados». El viento soplará suave del este, salvo en el litoral vasco, donde tendrá algo más de fuerza.

De cara a este martes, cuando las nieblas de primeras horas lo permitan, se podrá disfrutar de una jornada de «cielos azules» con alguna nube alta testimonial. Las temperaturas máximas volverán a subir, en especial, en las comarcas del interior de Euskadi. En la capital alavesa, por ejemplo, el mercurio podría escalar hasta los 27 grados. El viento, suave, soplará variable al comienzo de la jornada, con predominio del componente sur, aunque durante la tarde ya tenderá a norte.

El miércoles las máximas volverán a bajar y marcarán los 22 grados. La lluvia podría volver, según desliza la Aemet. Esa tendencia se mantendría también el jueves y el viernes, con una ligera caída del mercurio, que a duras penas alcanzará los 20 grados. El sábado se atisba en el horizonte una ligera mejoría, aunque todavía es pronto para anticipar un pronóstico más certero.