El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los trabajadores en paro se encargan de labores como la carga y descarga de maletas Rafa Gutiérrez

Los vuelos de Ryanair en Foronda registran retrasos de más de 45 minutos en medio de la huelga

El personal de tierra de la aerolínea está haciendo paros parciales en todos los aeropuertos españoles

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:27

La huelga del personal de tierra de Ryanair deja su huella en Vitoria. Pese a que los sindicatos criticaron ayer que los servicios mínimos habían ... cercenado su derecho a parar, todos los vuelos que han despegado o aterrizado en Foronda en horario de huelga han registrado retrasos hasta la fecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2 Mercedes DeBellard, autora del mural de Nevenka eliminado: «Ojalá pudiéramos volver a pintarlo»
  3. 3

    Colectivos de inmigrantes piden soluciones ante un repunte de malienses en Vitoria
  4. 4

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  5. 5

    Álava apuesta por nuevas tecnologías para atrasar la entrada de mayores en residencias
  6. 6

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  7. 7

    Álava se asfixia a 44 grados
  8. 8

    1.242 vecinos de las nuevas zonas de%u2006la OTA en Vitoria piden la tarjeta de residente
  9. 9 Un paseo familiar entre cascadas y canales históricos a 35 kilómetros de Vitoria
  10. 10

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los vuelos de Ryanair en Foronda registran retrasos de más de 45 minutos en medio de la huelga

Los vuelos de Ryanair en Foronda registran retrasos de más de 45 minutos en medio de la huelga