Los vuelos de Ryanair en Foronda registran retrasos de más de 45 minutos en medio de la huelga

La huelga del personal de tierra de Ryanair deja su huella en Vitoria. Pese a que los sindicatos criticaron ayer que los servicios mínimos habían ... cercenado su derecho a parar, todos los vuelos que han despegado o aterrizado en Foronda en horario de huelga han registrado retrasos hasta la fecha.

Así ocurrió este viernes con la operativa nocturna que conecta a la capital alavesa con Alicante, uno de los principales destinos del turista alavés. La huelga nocturna comenzaba de 21.00 horas a medianoche y tanto el vuelo de ida como el de vuelta registraron retrasos de unos tres cuartos de hora. En el que despegó desde L'Altet rumbo a Vitoria lo hizo con 47 minutos de retraso, aunque en destino se consiguió recortar esa diferencia a una tardanza de 24 minutos.

En sentido inverso, desde Foronda a Alicante, misma situación: el Boing 737 que debía transportar a los pasajeros hacia la Comunidad Valencia despegó 43 minutos después de lo previsto. La celeridad del vuelo, sin embargo, hizo que en destino sólo se aterrizase 25 minutos tarde.

Este sábado, durante el primer tramo de huelga, de 05.00 horas a 09.00 horas, las incidencias han sido menores. Tanto el vuelo de Málaga a Vitoria como el de sentido inverso han registrado atrasos, aunque de unos pocos minutos. Sin embargo, en otro vuelo a Bruselas sí ha habido un nuevo retraso de calado. El avión que debería haber puesto rumbo a la capital belga a las 09.45 horas -el primer tramo de huelga de este sábado terminaba a las 09.00 horas- lo ha hecho a las 10.31.

Más contratos indefinidos

Los sindicatos UGT y CGT están parando durante diez horas en cada uno de los tres días de este puente festivo para reclamar una mejora en las condiciones de trabajo a demanda de los empleados de esta filial. Piden que se conviertan en indefinidos varios contratos que actualmente son a tiempo parcial, que no se sancione a esos trabajadores a tiempo parcial cuando se niegan a hacer horas extras opcionales y que no se limiten las adaptaciones de jornada para cuidar menores o dependientes.

El personal en huelga es el que se suele encargar de labores como el 'check-in' o la carga y descarga de maletas, no la tripulación de los aviones, que está adscrita directamente a la aerolínea irlandesa y no a esta filial. Los paros se organizan en tres franjas horarias cada día: de 05.00 a 09.00 horas, de 12.00 a 15.00 y de 21.00 hasta medianoche