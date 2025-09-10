Vox denunciará ante la Ertzaintza pintadas con la palabra «nazis» en su sede de Vitoria Llevará este asunto al Parlamento vasco «para que se retraten el Gobierno vasco y los partidos»

N. Salazar Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:42 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

Desconocidos han escrito durante la noche de este miércoles la palabra 'nazis' y han lanzado pintura roja en la entrada de la sede de Vox en Vitoria. Un hecho que el partido de Abascal denunciará ante la Ertzaintza.

Vox ha afirmado, a través de un comunicado, que esta es la segunda vez en las dos últimas semanas que se producen unos hechos de este tipo. Ha anunciado que este miércoles denunciará ante la Ertzaintza esta «enésima agresión», aunque ha manifestado que hay «muy pocas posibilidades de que consigamos identificar a los impresentables que actúan de esta forma».

🔴 NUEVO ataque a nuestra sede en Vitoria.



Es el segundo en apenas dos semanas y el tercero en cuatro meses. Así actúa la izquierda abertzale, sembrando terror e intimidación. No nos callarán.

Siempre nos tendrán enfrente.



Por Álava y por España 💪🏻🇪🇦 pic.twitter.com/yyR9FlXy0b — VOX Álava (@vox_alava) September 10, 2025

El juntero alavés de la formación, Jonathan Romero, ha afirmado que «este nuevo episodio de vandalismo no es más que una muestra de la estrategia de terror y coacción que caracteriza a la izquierda abertzale».

Romero ha añadido que «el clima político es propicio para que se sucedan actos vandálicos tan lamentables», ya que «partidos que se dicen democráticos no solo evitan condenar los ataques» contra Vox, sino que «los justifican y alientan desde las instituciones, con el lehendakari Pradales y el diputado general González a la cabeza».

Por su parte, la parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que estos hechos son «de extrema gravedad», y ha denunciado que estos «ataques contra Vox y contra la propia democracia» sean «celebrados por quienes lo perpetran y consentidos por quienes podrían evitarlos». Martínez ha anunciado que trasladará este asunto al Parlamento vasco para que «se retraten el Gobierno vasco y los partidos que lo conforman».