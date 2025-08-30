VOX denuncia ante la Ertzaintza una pintada de 'Gora ETA' en su sede de Vitoria
El acceso a la sucursal ha sido vandalizado esta madrugada
Sábado, 30 de agosto 2025, 12:52
La sede de Vox en Vitoria ha sido vandalizada esta madrugada de sábado con pegatinas tapando el nombre del partido, escupitajos en el cartel, pintura tachando el mensaje 'Afíliate' y una pintada de 'Gora ETA' en el portal de acceso a la sede.
Según ha informado esta formación, ha sido el presidente de Vox en Álava y también procurador en las Juntas Generales alavesas, Jonathan Romero, quien ha comprobado a primera hora de la mañana lo que, al parecer, ha sucedido esta madrugada, y quien a lo largo del día formalizará la correspondiente denuncia ante la Ertzaintza.
