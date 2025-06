Volotea parte con una mínima ventaja sobre Air Nostrum para volar de Foronda a Madrid y Barcelona

Dos días después de que EL CORREO avanzase el interés de Air Nostrum y Volotea por volar a Madrid y Barcelona, VIA ya tiene ... un primer análisis de cómo marcha la batalla por hacerse con las conexiones para hacerse con Barajas y El Prat. Según ha detallado este viernes la secretaria del consejo de la sociedad que agrupa a las instituciones para promover las operaciones desde Foronda, Olaia Arrieta, Volotea parte con una mínima ventaja de un punto sobre Air Nostrum para hacerse con las conexiones a estos dos hubs aeroportuarios.

De un máximo de 25 puntos que podían tener las aerolíneas hasta la fecha en el concurso de la sociedad pública, Volotea cuenta con 20 y Air Nostrum, con 19. Quedan todavía por decidir 35 puntos que se corresponden: diez por el número de asientos, otros diez por los destinos que puedan ofrecer las aerolíneas, diez más por el tráfico online que tengan las compañías en sus páginas web y cinco puntos que dependerán de los seguidores que tenga cada compañía en redes sociales: dos por quien más tenga en Facebook y tres por quien más tenga en Instagram.

El consejo de VIA ya conoce esos datos después haber abierto este viernes los sobres con las ofertas económicas de las aerolíneas. Ahí se detalla el presupuesto que contemplan las aerolíneas para cubrir esas conexiones desde el aeropuerto de Vitoria -quien cobre menos por los vuelos debería partir con una ligera ventaja- y lo más importante: cuántas operaciones se quieren hacer al año y con cuántos destinos se pretende conectar.

Destinos y plazas

¿Por quién se decantará VIA? Aún es una incógnita. Fuentes de la Cámara de Comercio esperan que haya una decisión la semana que viene. Aquí hay que tener en cuenta que las aerolíneas son muy distintas, aunque ambas ofrecen buenos 'trampolines' para los viajeros desde Barajas o El Prat. Si VIA, por ejemplo, se decantase por Volotea, los pasajeros de Foronda podrían usar este puente aéreo para ir a sitios como Atenas, Génova, Verona, Salónica, Hamburgo, Stuttgart o Düsseldorf. En el caso de Air Nostrum las conexiones haciendo escala se multiplican en un amplísimo abanico si se cuenta con los vuelos de Iberia desde Madrid y Barcelona, capaces de llegar a medio mundo.

Optar por una empresa u otra también implicará apostar por distintos modelos de negocio. En el caso de Air Nostrum los vuelos se desarrollarían con aviones de 100 plazas o menos, ya que esta filial de Iberia sólo dispone de tres tipos de aviones: los ART72 (con capacidad para 72 personas) y los Bombardier CRJ-1000 (100 pasajeros) y CRJ-200 (50 asientos). Volotea, en cambio, sólo tiene en su flota aeronaves de Airbus, con capacidades más cercanas a los 150-200 pasajeros.

Así que se presupone que Volotea podría tener ventaja en la puntuación de asientos, pero Air Nostrum probablemente puede ofrecer más destinos. Los tráficos de sus páginas web son una incógnita, pero en redes sociales sí se puede intuir que no habrá puntos a repartir. En Instagram, por ejemplo, ninguna alcanza el mínimo de 100.000 seguidores para que eso sea tenido en cuenta por VIA. Y en Facebook, misma situación: Air Nostrum no tiene cuenta en esa red social y Volotea no alcanza el mínimo para obtener puntos, que está fijado en 1,5 millones de seguidores.