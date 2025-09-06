Volotea operará los miércoles en Foronda a partir de abril

Volotea ha comenzado a cargar los vuelos de su campaña para la temporada de verano de 2026 –que comienza en abril– en Foronda. La aerolínea ... reajustará sus rutas con Madrid y Barcelona a partir del 1 de abril. Desde entonces no está previsto que haya conexiones con estos dos destinos los jueves –como está previsto que haga ahora en invierno– sino que volará los miércoles a ambos destinos.

Los vuelos ya están disponibles en la página web de la aerolínea para todos los meses de la temporada a excepción, de momento, de las operaciones de julio y agosto. El cambio de fechas, sin embargo, seguirá sin permitir al empresariado del territorio ir y volver en el día a Madrid o Barcelona para cerrar acuerdos comerciales, algo que ha generado malestar en la patronal.

Volotea ha defendido desde el principio que con los horarios han buscado «ofrecer un producto que pueda utilizarse tanto desde el punto de vista de negocios, para el turismo o también para algún viaje durante la semana o el fin de semana». Así lo defendió Gabriel Schmilovich, director de Estrategia de Volotea en julio cuando anunció el lanzamiento de esta nueva oferta en Foronda.

Por el momento, la programación veraniega de Volotea se mantiene en Madrid y Barcelona, sin nuevos destinos. Si el dibujo final es este, la aerolínea asturiana cerrará el primer año en Foronda sumando otras 100.000 plazas a la pista alavesa, donde esperan una ocupación del 80%. Si se cumplen las expectativas, la terminal dará otro paso más hacia el objetivo de alcanzar el medio millón de usuarios al año.