Un vitoriano sufre fractura craneal en las vaquillas de fiestas de Logroño Fue trasladado al hospital Txagorritxu

Lunes, 22 de septiembre 2025

Un joven vitoriano sufrió este pasado domingo fractura craneal cuando participaba en vaquillas celebradas durante las fiestas de San Mateo de Logroño. El herido tuvo que ser trasladado en el helicóptero medicalizado Galeno hasta el hospital de Txagorritxu de Vitoria

Cruz Roja ha informado de que, en el transcurso de las 'vaquillas' se atendió a tres personas, un espectador del público y dos participantes del acto. De estos últimos, uno fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro por traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado.

Desde el Gobierno de La Rioja han añadido que tuvo que ser evacuado de urgencia y después, a Vitoria. La Oficina Provincial de Cruz Roja Española en La Rioja mantiene activo, durante estas fiestas, sus dispositivo preventivo en los actos más destacados.

En el segundo día de fiestas de San Mateo, los voluntarios de esta entidad realizaron quince asistencias, de las que ocho incluyeron traslado a centro sanitario.