El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen ajena al suceso producido este domingo en Logroño.

Un vitoriano sufre fractura craneal en las vaquillas de fiestas de Logroño

Fue trasladado al hospital Txagorritxu

N. S.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:38

Un joven vitoriano sufrió este pasado domingo fractura craneal cuando participaba en vaquillas celebradas durante las fiestas de San Mateo de Logroño. El herido tuvo que ser trasladado en el helicóptero medicalizado Galeno hasta el hospital de Txagorritxu de Vitoria

Cruz Roja ha informado de que, en el transcurso de las 'vaquillas' se atendió a tres personas, un espectador del público y dos participantes del acto. De estos últimos, uno fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro por traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado.

Desde el Gobierno de La Rioja han añadido que tuvo que ser evacuado de urgencia y después, a Vitoria. La Oficina Provincial de Cruz Roja Española en La Rioja mantiene activo, durante estas fiestas, sus dispositivo preventivo en los actos más destacados.

En el segundo día de fiestas de San Mateo, los voluntarios de esta entidad realizaron quince asistencias, de las que ocho incluyeron traslado a centro sanitario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido y dos heridos en un accidente en Ventas de Armentia
  2. 2

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Solokoetxe con una peligrosa banda juvenil
  3. 3

    Opositores critican una OPE foral que solo han aprobado 11 de 360 aspirantes
  4. 4 Un fallecido y dos heridos en un accidente en Ventas de Armentia
  5. 5

    Nace en Álava el Parque Micológico más grande de Euskadi
  6. 6

    Nace en Álava el Parque Micológico más grande de Euskadi
  7. 7

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  8. 8

    Un cajero automático en la cárcel de Zaballa
  9. 9

    «Con el TAV nos engañan. Hay que pelear con uñas y dientes para que se haga»
  10. 10

    El PNV se prepara para ir a elecciones generales Â«en cualquier momentoÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un vitoriano sufre fractura craneal en las vaquillas de fiestas de Logroño

Un vitoriano sufre fractura craneal en las vaquillas de fiestas de Logroño