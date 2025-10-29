La vitoriana Sonia Estévez repite como candidata al Goya con el cortometraje 'Plazer Bat' La directora de animación parte como favorita con una historia producida de forma artesanal y desarrollada con plastilina. Ya optó al premio hace tres años con 'Txotxongiloa'

Ramón Albertus Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:18

La Academia de Cine dio a conocer ayer la lista de los cortos candidatos a entrar en la selección final y la realizadora vitoriana Sonia Estévez vuelve a aparecer como una de las favoritas para llevarse el Goya. Su corto 'Plazer bat' ha sido preseleccionado en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación, un reconocimiento que refuerza la trayectoria de una creadora que hace gala de una gran delicadeza y expresión artística en cada proyecto. La selección de esta historia de apenas cuatro minutos, construido con plastilina con un nivel de detalle y proceso artesanal cuidado al milímetro, explora los pequeños placeres cotidianos. Ya fue estrenada en Sitges y ha sido seleccionada en diferentes programas internacionales como la sección oficial del Cinequest Film Festival en Silicon Valley y la selección 'NFK (NOT FOR KIDS)' del New York International Children's Film Festival.

Estévez está a un paso de repetir como nominada en los premios Goya, en cuya gala ya participó con 'Txotxongiloa' (2022), un proyecto sin diálogos, que aborda la cuestión de la libertad de la mujer a través del personaje de una marioneta. 'Plazer bat' es uno de los seis títulos de producción vasca seleccionados en esta primera criba de cara a la 40ª edición del reconocimiento más popular del cine español. El anuncio se ha limitado a los cortometrajes.

Seis títulos vascos

Otro con producción alavesa ha entrado en la lista de mejores documentales. 'Locas del ático', de Tamara García Iglesias, cuenta con el sello de la compañía vitoriana CSC Films. Entre otros títulos seleccionados en esa categoría se encuentran 'Le Prime Volte', de Giulia Consentino y Perla Sardella; y 'Zona Wao', de Nagore Eceiza.

Entre los compañeros de categoría de Estévez se encuentran 'Azkena', de Ane Inés Landeta y Lorea Lyons;y 'Etorriko da (eta zure begiak izango ditu)', de Izibene Oñederra, lo que confirma el gran talento del sector en un radio cercano.

Una de las peculariedades de 'Plazer bat' es que el audio de toda la pieza está creado con sonidos realizados con la boca y con percusión corporal. Del diseño sonoro se ha encargado el compositor alavés Koldo Uriarte, ganador en Sitges del premio a Mejor Banda Sonora por 'Baby', de Bajo Ulloa, junto a Bingen Mendizabal.