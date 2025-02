El arte de plastilina de la vitoriana Sonia Estévez compite en el Festival de Málaga

Ramón Albertus Miércoles, 26 de febrero 2025, 13:17 Comenta Compartir

El cortometraje de animación 'Plazer bat', dirigido por la vitoriana Sonia Estévez, ha sido seleccionado a competición en la Sección Oficial del Festival de Málaga, uno de los programas más importantes de España. Con este trabajo realizado a través la técnica 'stop motion', la realizadora vuelve a llamar la atención de otro certamen de relieve. Se suma así a una lista en la que se incluyen prestigiosos festivales internacionales como la sección oficial del Cinequest Film Festival en Silicon Valley y la selección 'NFK (NOT FOR KIDS)' del New York International Children's Film Festival. Ambos festivales están reconocidos como calificadores para los Premios Oscar, lo que refuerza la relevancia de este cortometraje en el panorama del circuito de animación. Otra pista de la buena acogida de esa pieza única que es 'Plazer bat' la da su aplaudido estreno en el festival de Sitges.

Este proyecto -producido por la cooperativa vasca Tik Tak Animation- trata acerca de los pequeños placeres de la vida a través de una narrativa visual experimental. Su original apuesta cuenta con personajes de plastilina blanca. Al igual que el resto de trabajos de Estévez destaca por la capacidad para plantear reflexiones tanto a nivel personal como social. En el 'stop motion', la animación se realiza foto a foto. La suya está considerada una de las formas de trabajo más artesanal en el séptimo arte, ya que exige mucho trabajo manual como modelaje con diferentes materiales o creación de muñecos.

Además, esta producción de cuatro minutos no cuenta con diálogos. El audio de toda la pieza está creado con sonidos realizados con la boca y con percusión corporal. Del diseño sonoro se ha encargado el compositor alavés Koldo Uriarte, ganador en Sitges del premio a Mejor Banda Sonora por 'Baby' junto a Bingen Mendizabal.

Nominada al Goya

«Me interesaba mucho lo que otros consideran placentero, lo que creen que son 'sus placeres', que pueden haberse convertido en hábitos, pero que llegaron a establecerse inconscientemente a partir de un placer aparentemente insignificante de este tipo», traslada Estévez, que se reafirma como uno de los grandes valores de esta disciplina. De hecho, fue nominada al Goya con 'Txotxongiloa' (2022) hace tan solo dos años. 'Malkoak' (2023) se presentó también en la sección oficial de animación del Festival de Cine de Málaga.

El ciclo andaluz se celebra del 14 al 23 de marzo. En esta ocasión Estévez compite con 'Lola, Lolita, Lolaza', de Mabel Lozano; 'Buffet Paraíso', de Héctor Zafra y Santi Amézqueta; 'El cambio de rueda', de Begoña Arostegui; 'La valla', de Sam Orti; 'De-sastre', de Marolyn Ávila, Kuang Yi Lee, Tommaso Mangiacotti, María Antonieta Fernández y Constanza Melio; 'Mater Benefacta', de Marc Riba y Anna Solanas; 'Nieve roja', de Aurelia Gil Junco y Susana Olmedo Álvarez; 'Unliked', de Pablo Jiménez Gallardo.

Estévez se formó en animación en Barcelona, en la Escuela de Animación 9zeros y en el Cifo de Hospitalet, en producción ejecutiva en la consultora Media Training y ha realizado cursos de 'stop motion' en Aardman Academy. Además estudió Forestal y Química Ambiental, por lo que la sostenibilidad se integra en sus procesos.