Vitoria, por zonas: ¿Cuál es la renta media en mi barrio?
Mendizorroza y Zaramaga se encuentran en los extremos del ranking
A. C.
Martes, 21 de octubre 2025, 11:20
¿Cuál es la renta media por habitante en Vitoria? La cifra ronda los 25.220 euros, por debajo de la media de Euskadi, que ... el Instituto Vasco de Estadística fija en 26.271. De hecho, es la peor posicionada entre las tres capitales (26.598 en Bilbao y 31.126 en San Sebastián). ¿Y por barrios? El primer puesto lo ocupa Mendizorroza, con unos ingresos medios de 55.581 euros por vecino. Según este estudio, es el de mayor renta de Euskadi, aunque hay que tener en cuenta que quedan excluidos los distritos de Getxo, que normalmente se llevan la palma.
