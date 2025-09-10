Vitoria tendrá urbanos, BEI y tranvía gratis el 22 de septiembre por el Día sin Coche También habrá una marcha ciclista familiar, una «Gran Pedaleada» con sorteo de bicis y otras actividades con motivo de la Semana de la Movilidad Sostenible

El Ayuntamiento de Vitoria ha programado entre los próximos días 16 y 22 de septiembre una nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible con más de una decena de actividades para «todos los públicos» bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'. Entre los platos fuertes figuran una jornada con los transportes públicos gratis, una marcha familiar en bicicleta y una «Gran Pedaleada». Son ya 25 años los que cumple la capital alavesa participando en esta cita impulsada por la Comisión Europea, destacan desde el Consistorio.

La programación arrancará el martes 16 con una gynkana ciclista en el parque del Este (Salburua) de 17.00 a 20.00. La misma actividad se repetirá el miércoles 17 en la plaza de Zumaia (Lakua) y el jueves 18 en la plaza de Labastida (Zabalgana). Ese jueves habrá otra citas destacadas, como las charlas técnicas sobre movilidad compartida en el palacio Zulueta de 18.00 a 19.00, organizadas por el CEA, con experiencias de 'carsharing' y 'carpooling'. Esta actividad requiere inscripción previa en la página web municipal.

En la jornada del viernes 19 la plaza de la Constitución acogerá de 16.30 a 19.00 la actividad organizada por la Oficina de Transición Comunitaria 'La energía de moverse juntos', «una propuesta participativa para reflexionar sobre cómo los hábitos de movilidad inciden en el consumo de energía». Ese mismo día tendrá lugar la Marcha Familiar en Bicicleta (19.30), con salida desde la plaza de la Constitución y llegada a la Virgen Blanca. En la meta habrá obsequios y una exposición de proyectos municipales de movilidad sostenible. Aquí también es necesaria inscripción previa en la web municipal.

Descuentos en taxis

El sábado 20, la plaza de la Virgen Blanca albergará la Gran Pedaleada Sostenible de 11.00 a 13.00. Una actividad que duplicará la propuesta del año pasado, pasando de 25 a 60 bicicletas estáticas conectadas a una gran pantalla que mostrará en tiempo real la reducción de emisiones de CO2. También habrá talleres infantiles, exposición de proyectos, y sorteo de bicicletas. La cita la conducirá el periodista Iñaki Elorza. Mientras, el lunes 22 de septiembre se celebrará el tradicional Día Sin Coche, con acceso gratuito en autobuses urbanos, BEI y tranvía. El sector del taxi se sumará repartiendo vales descuento de 3 euros.

Esta edición de la Semana de la Movilidad «llega en un momento muy especial, porque el día 15 ponemos en marcha dos medidas de gran calado: la Zona de Bajas Emisiones y la ampliación de la OTA a nuevos barrios. Son decisiones importantes que buscan reducir la contaminación, mejorar la calidad del aire y avanzar hacia un uso más racional del espacio público», ha destacado la La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal. «Nuestro compromiso es seguir construyendo una ciudad donde el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie ganen terreno, y donde la reducción del uso del coche nos acerque a una ciudad más saludable y amable».

«Cada trayecto en bici, viaje en tranvía o paseo a pie es una contribución a una ciudad mejor. Vitoria-Gasteiz va por el buen camino, aunque todavía nos queda trabajo por hacer. Y por eso no podemos bajar la guardia: tenemos que seguir avanzando hacia una movilidad sostenible, inclusiva y pensada para todas las personas», ha enfatizado la responsable del Ayuntamiento.