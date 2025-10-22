El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Federación Española de Municipios y Provincias ha congregado a dos centenares de asistentes en el Europa Igor Martín

Vitoria suma otro congreso más al Europa con la V Asamblea de Entidades Locales por la Agenda 2030

Maider Etxebarria ha defendido los objetivos del programa de la ONU, ha puesto en valor la identidad 'green' de la capital y ha invitado a los asistentes a disfrutar de la ciudad

J. M. Navarro

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:14

En pleno auge de los congresos como nuevo motor para Vitoria, el Palacio Europa se ha anotado este miércoles uno más: la V Asamblea de ... la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dado esta mañana el pistoletazo de salida a un evento con ponencias y mesas redondas que se extiende hasta el jueves.

