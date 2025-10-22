Vitoria suma otro congreso más al Europa con la V Asamblea de Entidades Locales por la Agenda 2030

En pleno auge de los congresos como nuevo motor para Vitoria, el Palacio Europa se ha anotado este miércoles uno más: la V Asamblea de ... la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dado esta mañana el pistoletazo de salida a un evento con ponencias y mesas redondas que se extiende hasta el jueves.

La cita, que ha reunido a unos 200 congresistas entre alcaldes, concejales y autoridades internacionales, ha arrancado esta mañana con una primera intervención de la regidora de Vitoria. Maider Etxebarria ha incidido en la importancia de traducir las metas globales de la Agenda 2030 «en acciones concretas que influyan en nuestros municipios y comunidades». «Nuestro principal desafío es bajarla a tierra y convertir los objetivos de desarrollo sostenible en una práctica cotidiana que podamos tocar, que podamos palpar», ha proclamado. «Los ODS no son una pose o un discurso alejado», ha afirmado.

En su discurso, Etxebarria ha hablado en alemán y en inglés -como ya ha hecho en otros foros- y ha invitado a los congresistas a que «disfruten de esta magnífica ciudad», de la que ha puesto en valor su compromiso con la sostenibilidad y el título que ostentó Vitoria como Green Capital.

«Capacidad de organización»

Antes de hablar ante los congresistas, Etxebarria ya ha destacado la capacidad de Vitoria para organizar eventos de este tipo, algo que según la alcaldesa «ha asombrado» al secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, que ya estuvo en la Cumbre de Gobierno Abierto de hace unas semanas. Éste ha corroborado la impresión halagando la «capacidad de organización» de la ciudad, que toma el relevo de Burgos con la asamblea de hoy.

Por su parte, el presidente de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030, Antonio Pérez, ha defendido la importancia de los próximos cinco años para «materializar gran parte de los objetivos» de la hoja de ruta trazada por Naciones Unidas. «Quedan cinco años, pero la mayoría de las cuestiones en realidad ya están en tránsito de ser cumplidas, analizables, objetivables y balanceadas», ha replicado a preguntas de la prensa.