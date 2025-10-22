El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP, en su despacho E. C.
Luis Martínez-Sicluna | Secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias

«La tasa de basuras va a generar desigualdad según donde viva uno»

Critica el diseño de la ley estatal, que obliga a actualizar la tarifa de ese servicio para los vecinos porque «se ha hecho sin consultar a los alcaldes»

J. M. Navarro

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:09

La cooperación entre municipios no acaba en Eudel, la asociación vasca que les agrupa. A nivel estatal la referencia es la Federación Española de Municipios ... y Provincias (FEMP). Una entidad que hoy y mañana celebra en Vitoria su quinta asamblea por la Agenda 2030 en plena polémica por la actualización de las tasas de basuras, que se han incrementado significativamente en todas las localidades. Se trata de cubrir los costes de la gestión de residuos atendiendo a una directiva de Bruselas. Pero el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, cree que el error de diseño no es europeo, sino nacional. Esta en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que impone la tasa y «va a generar desigualdad según donde vivan las familias», advierte.

