Vitoria refuerza su red de bidegorris a los polígonos con el reto de duplicar el uso de la bici

Vitoria quiere que la totalidad de las empresas que se ubican en polígonos industriales cuente en un plazo de cinco años con un carril ... bici a menos de 500 metros de su puerta de entrada. Estima el Gabinete Etxebarria, conformado por PSE-PNV, que sólo con la ampliación (y alguna reforma) de esa tupida malla de bidegorris que hoy roza los 200 kilómetros en toda la ciudad se podría lograr que cerca de un tercio de los 400.000 trabajadores que fichan en Júndiz, el Parque Tecnológico de Miñano, Gamarra, Betoño, Ali-Gobeo u Oreitiasolo lleguen a diario a sus puestos de trabajo de forma saludable y sostenible. El reto a futuro, si se compara con los datos de desplazamientos actuales, está en duplicar esa forma de transporte.

La cuestión, claro, es que hay un importante margen de mejora en la infraestructura actual, también en la peatonal. Así que ambas se reforzarán con distintas actuaciones previstas hasta 2030, para las que se proyecta una inversión global junto a otras medidas de 16,5 millones de euros, según se detalla en el plan municipal de movilidad a polígonos industriales al que ha tenido acceso EL CORREO.

Ampliar

Ampliar

En ese extenso documento –que también aborda la apuesta del CEA por el coche compartido, la puesta en marcha de urbanos exprés o el fomento del teletrabajo para descongestionar los acceso en horas puntas– se plantea que el mayor crecimiento se de por Júndiz. Esta es la zona industrial con la red ciclista «más incipiente e incompleta». Y las alternativas al coche no son en este momento mejores: en transporte público se tarda en llegar a 44 minutos –puede subir hasta una hora y media si el viajero se ve obligado a enlazar distintas líneas– y, encima, hay un sector (el 21) cuyo acceso todavía no se cubre con el servicio de autobuses.

5 kilómetros. Es el radio en el que se engloban todos los sectores residenciales de la ciudad desde los polígonos, excepto el Parque Tecnológico de Miñano y el sector oeste de Júndiz. 16,5 millones de euros. Esa es la inversión que contempla el Ayuntamiento hasta 2030 dentro del plan para reducir el flujo de coches a los polígonos industriales. Más allá de los bidegorris, estudia servicios de bus urbano 'exprés' o una tarjeta de transporte con bonificaciones para trabajadores.

En Miñano El Parque Tecnológico estrenará este año un nuevo bicicarril que lo conectará con la ciudad

La paradoja está en que este es el polígono más extenso de la capital alavesa, que concentra alrededor del 43% de la superficie productiva. Así que sus propios empleados llevan tiempo demandando alternativas para poder acceder en bici a sus puestos de trabajo; una opción económica, rápida y poco contaminante.

Más iluminación

La respuesta que dará a corto plazo el departamento de Espacio Público, que dirige la concejala jeltzale y teniente de alcaldesa Beatriz Artolazabal, mira hacia la calle Zurrupieta, en distintas intersecciones. Al tramo ejecutado hace un año entre Las Arenas (vía en la que se ubican importantes factorías como Mercedes) y Zuazobidea, se le dará continuidad en las próximas semanas con otro carril bidireccional de casi un kilómetro entre Zuazobidea y la calle Júndiz.

En 2026, además, llegará la transformación de Zuazobidea, entre Zurrupitieta y Paduleta, que incluirá conexiones peatonales con calles perpendiculares e iluminación, algo que servirá para ganar seguridad en los itinerarios a pie y eliminar puntos críticos.

200 kilómetros. Es la extensión a la que se acerca la red de bicicarriles de toda Vitoria, que aumentará en los próximos años. Esta 'malla' ha crecido de forma significativa en la última década, ya que en 2017 estaba conformada por unos 145 km. 70% de trayectos a los polígonos industriales se realizan en coche. Alrededor de 400.000 trabajadores se desplazan a diario a los polígonos de Vitoria, pero no todos los hacen de forma saludable. Sólo el 22% recurre a «modos activos».

Y es que «Júndiz tiene una carencia absoluta de este tipo de pasos», reconoce el Ayuntamiento. De ahí que se proyecte una extensión de estos cruces en toda la red viaria, pero se ponga el foco, principalmente –y de nuevo–, en la zona industrial más grande de Euskadi.

En concreto, aquí consideran deseable habilitar o mejorar 71 sendas peatonales (62 serían nuevas), mientras que en el resto de entornos fabriles podrían ser 60, llegando a identificar un total de 131 pasos de peatones entre todos los espacios. En una primera fase, y según la información aportada por fuentes municipales a este periódico, se van a priorizar los entornos de las paradas de transporte público, así como las zonas más transitadas.

Hay más. La falta de un buen alumbrado también es otra de esas cuestiones que los empleados tachan directamente de «peligrosa». Porque los turnos de trabajo en estos centros muchas veces empiezan antes del amanecer y otras tantas se dan cuando el resto del mundo está durmiendo.

Empresarios de Júndiz «Somos los grandes olvidados. Si queremos un parque atractivo, hay mucho trabajo que hacer»

En la calle Zurrupitieta, entre Avenida de Los Huetos y el paso superior sobre el ferrocarril, en Ali, se aumentará la potencia lumínica, igual que en la senda del Anillo Verde, en su prolongación con la Avenida de los Derechos Humanos, entre Bulevar de Mariturri y Zuazo de Vitoria, vías próximas a Zabalgana.

Esto es lo que, como mínimo, ha planificado el Consistorio para los dos próximos años, junto a la ya anunciada –y esperada– adecuación del acceso ciclista a Miñano, que depende por tramos de la Diputación de Álava y el Ayuntamiento y también contará con luces LED.

Hoja de ruta hasta 2030

Sin embargo, las propuestas no acaban ahí y, de hecho, el Gobierno local cuenta con un ambicioso informe que desarrolla hasta 2030 un buen puñado de propuestas que podrían realizarse para acelerar la consecución de sus objetivos.

El cumplimiento de esa hoja de ruta dependerá de la futura disponibilidad presupuestaria y se evaluará a los dos años de entrar en vigor. Pero los empresarios de Júndiz, por ejemplo, tienen claras sus preferencias. «Sentimos que aún siendo el polígono más extenso de Euskadi, somos los grandes olvidados. Entendemos que el dinero es finito y los presupuestos son los que son, pero si queremos ser un parque industrial atractivo para atraer nueva actividad empresarial, hay mucho trabajo que hacer», reivindica Patricia Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Empresas de Júndiz.

En su contexto Júndiz, con la red ciclista más incompleta. El polígono más grande de la capital alavesa, que concentra alrededor del 43% de la superficie productiva, tiene las peores conexiones con Vitoria, según un informe municipal. Por su parte, el sector-Arriaga-Gamarra-Betoño es el que las tiene más desarrolladas.

Según la portavoz, la opción más «clara» y uno de los puntos de partida podría ser «la incorporación de una bajada desde el pueblo de Zuazo y, a partir de ahí, mejorar los carriles bici en las carreteras principales», apunta.

Lo dice porque tienen constancia de que «hay muchos trabajadores, por ejemplo del Centro logístico de Mercadona (entre muchos otros), que desean poder acudir a trabajar en bici o patinete, pero la falta de accesos, bidegorris, y seguridad, les imposibilita esa alternativa», subraya.

Oreitiasolo, Armentia...

Precisamente el citado estudio municipal se centra en ese punto y propone mejorar el pavimento y la conexión desde la red ciclista de las avenidas Mariturri, Reina Sofía y Derechos Humanos hasta desembocar en la calle Zuazobidea. Según sus cálculos, si se habilitara también un acceso por Ibaia, harían falta unos 640.000 euros.

Ahora bien, no todo es Júndiz. Hay otras sugerencias que se ubican en Oreitiasolo, por citar otro lugar. En este sentido, se indica que «la zona en actual desarrollo residencial de Salburua, al este del polígono de Oreitiasolo, dispone de una red ciclista que no tiene continuidad». Se recomienda dársela a través del carril bici existente en el Boulevard de Salburua hasta el polígono a través de la calle Venta de la Estrella; algo que según el Ayuntamiento podría ocurrir en 2029 o 2030, según su cronograma. Pero, insisten, este documento trata en algunos casos de «máximos».

Otro 'punto negro' a tener en cuenta sería Alto de Armentia, a la altura del supermercado Mercadona. Allí sería recomendable implantar un nuevo paso de peatones y bicicletas porque no se dispone de ninguno en los 500 metros de esta travesía.

Ahora bien, más allá de impulsar estos cambios, el Ayuntamiento cree que las empresas deben implicarse para lograr modificar las pautas de movilidad. También porque las bicis o los vehículos de movilidad personal (VMP, patinetes) «son uno de los modos de transporte más competitivos en comparación de tiempo con el coche». Y aconsejan a los centros de trabajo que elaboren planes de movilidad personalizados donde impulsen iniciativas como bonificar los desplazamientos o creen aparcamientos interiores para estas dos ruedas.