Los empresarios de Júndiz piden habilitar un acceso al parque industrial desde el pueblo de Zuazo. Blanca Castillo

Vitoria refuerza su red de bidegorris a los polígonos con el reto de duplicar el uso de la bici

Quiere llegar al 30% de desplazamientos diarios en cinco años con más kilómetros y 131 pasos seguros para los usuarios

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:27

Vitoria quiere que la totalidad de las empresas que se ubican en polígonos industriales cuente en un plazo de cinco años con un carril ... bici a menos de 500 metros de su puerta de entrada. Estima el Gabinete Etxebarria, conformado por PSE-PNV, que sólo con la ampliación (y alguna reforma) de esa tupida malla de bidegorris que hoy roza los 200 kilómetros en toda la ciudad se podría lograr que cerca de un tercio de los 400.000 trabajadores que fichan en Júndiz, el Parque Tecnológico de Miñano, Gamarra, Betoño, Ali-Gobeo u Oreitiasolo lleguen a diario a sus puestos de trabajo de forma saludable y sostenible. El reto a futuro, si se compara con los datos de desplazamientos actuales, está en duplicar esa forma de transporte.

