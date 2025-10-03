Vitoria reformará el centro cívico Aldabe tras recibir una inyección de fondos europeos para el Casco Medieval

Vitoria podrá acometer su ambicioso plan de actuación en el Casco Medieval, tras recibir una ayuda económica de 7,3 millones de euros de Europa ... que servirán para financiar, entre otras actuaciones, la renovación del centro cívico Aldabe. Esta reforma supone el plan estrella del Plan de Actuación Integrada (PAI), compuesto por 26 intervenciones, como mejorar la eficiencia energética, rehabilitación, dinamización de locales o la naturalización de la zona histórica, cuyo coste supera los 18 millones de euros.

«Es una propuesta ambiciosa que aborda la transformación del Casco Histórico, así como de una sección del barrio de Coronación», ha anunciado la alcaldesa Maider Etxebarria en su comparecencia semanal ante los medios.

El proyecto estrella de este plan integral contempla una profunda renovación del centro cívico Aldabe, uno de los equipamientos más antiguos de la red y centro neurálgico de la vida del Casco Histórico y el barrio de Coronación. «El objetivo es convertirlo en un espacio multifuncional, bajo altos estándares de eficiencia energética. Constaría de dos fases y la primera de ellas, adscrita a este plan, se centrará en la zona social del edificio», ha descrito la regidora socialista.

Etxebarria ha explicado que, además, estos fondos servirán para financiar actuaciones en aspectos como la «mejora de la eficiencia energética, rehabilitación, vivienda, dinamización de locales comerciales disponibles, la reforma del Palacio Maturana Verástegui o la naturalización del Casco Medieval».