El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acceso al centro cívico Aldabe. Igor Aizpuru

Vitoria reformará el centro cívico Aldabe tras recibir una inyección de fondos europeos para el Casco Medieval

Tendrá 7,3 millones de euros para el desarrollo de las acciones del Plan de Actuación Integrada de este barrio

B. Mallo

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:05

Comenta

Vitoria podrá acometer su ambicioso plan de actuación en el Casco Medieval, tras recibir una ayuda económica de 7,3 millones de euros de Europa ... que servirán para financiar, entre otras actuaciones, la renovación del centro cívico Aldabe. Esta reforma supone el plan estrella del Plan de Actuación Integrada (PAI), compuesto por 26 intervenciones, como mejorar la eficiencia energética, rehabilitación, dinamización de locales o la naturalización de la zona histórica, cuyo coste supera los 18 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El «mayor» congreso de la historia de Vitoria obligará a cortar el tráfico y vetar aparcamientos en el entorno del Europa
  2. 2

    La foto hecha por una víctima permite a la Ertzaintza capturar al mayor ladrón de ancianos en Vitoria
  3. 3

    Detienen a un repartidor en Vitoria por «agresión sexual» a una clienta a la que llevó un paquete
  4. 4

    La foto hecha por una víctima permite a la Ertzaintza capturar al mayor ladrón de ancianos en Vitoria
  5. 5

    La huelga de jardineros de Vitoria se acerca a su fin tras seis largos meses de conflicto
  6. 6

    La Policía Local de Vitoria y la Ertzaintza patrullan juntas por la Avenida
  7. 7

    Detienen a un repartidor en Vitoria por «agresión sexual» a una clienta a la que llevó un paquete
  8. 8

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  9. 9

    Miles de personas se solidarizan en Vitoria con la flotilla y cargan contra Israel
  10. 10

    La Ertzaintza suma ya seis denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria reformará el centro cívico Aldabe tras recibir una inyección de fondos europeos para el Casco Medieval

Vitoria reformará el centro cívico Aldabe tras recibir una inyección de fondos europeos para el Casco Medieval