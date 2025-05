Vitoria quiere que haya más taxis en servicio los fines de semana y festivos

Rosa Cancho Jueves, 15 de mayo 2025, 14:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento es sensible ante las quejas de los usuarios y establecimientos hosteleros ante la dificultad de encontrar un taxi disponible las noches de los fines de semana y festivos. Los chóferes, como reveló EL CORREO, no ven rentables estas guardias pero la primera teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, no tira la toalla. Esta mañana ha anunciado que trabaja junto las agrupaciones del sector en la redacción de una nueva ordenanza del taxi para Vitoria que podría fijar unos mínimos. Es uno de los deberes que se impone el Gobierno Local de cara a la elaboración del nuevo Plan de Movilidad Sostenible 2025-2028 que coordinará el Centro de Estudios Ambientales y que apostará por avanzar hacia «una ciudad más sostenible, accesible y habitable», en palabras del concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez.

Artolazabal y Rodríguez han presentado el balance del plan vigente 2021-2025 y se han congratulado por el alto grado de cumplimiento (un 80%) de los nueve objetivos estratégicos que se marca, «entre los que se encuentran la consolidación de un modelo urbano y de espacio público para la movilidad sostenible, el impulso a una movilidad más cómoda, segura e inclusiva y la optimización del transporte público eficiente y universal».

Las 72 acciones incluidas en ese documento incluyen medidas para conseguir una ciudad segura y cómoda para la bicicleta, la ejecución de obras e infraestructuras para una movilidad más eficiente y la racionalización del uso del automóvil privado. También, la intermodalidad del transporte público, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la electrificación del parque móvil o la participación de la ciudadanía.

«Estamos en la buena línea. El punto de partida es bueno», ha indicado Artolazabal, tras destacar logros como el de contar con una red de 180 kilómetros de bicicarriles, con más de 17 aparcamientos seguros para estos vehículos o haber puesto em marcha la vida ciclistas hacia Miñano. De cara al futuro, los dos concejales han anunciado algunas acciones que incluirá el próximo plan como la de realizar una nueva encuestas de movilidad urbana ya que la de 2019 ha quedado «obsoleta», mejorar las frecuencias del BEI y Tuvisa en las horas punta, la integración tarifaria con otros medios públicos de transporte y la nueva ordenanza del taxi.

Para reducir el usos de coche privado se quiere avanzar en mejoras de la movilidad a los polígonos industriales, a lo que se suma la ampliación de las zonas OTA e iniciativas como el 'carsharing' que de manera experimental va a consistir en que se pueda alquilar un coche por horas. El coche compartido, la electrificación del parque móvil, el sacar la carga y descarga más contaminante del centro o incrementar la seguridad vial son también elementos a tener en cuenta junto a las zonas de bajas emisiones y más planes relacionados con la equidad y la inclusión como el 'Gautxori morea' o los programas escolares de educación vial.