Vitoria ya tiene su primer 'taproom'

Vitoria puede presumir de ser una de las capitales de la cerveza artesana a nivel nacional, con un ratio de grifos por habitante que, si no más, le coloca a la altura de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Tras la estela de auténticos templos cerveceros como Kitsch (cantón San Francisco Javier, 2) y Guernica (Pintorería, 19), la religión del lúpulo se ha extendido hasta barnizar de absoluta normalidad brindar con estilos desconocidos hasta no hace no tanto como 'sour', 'neipa' o 'hazy'.

Le faltaba la guinda. Álava cuenta con el 'taproom' que abrió Baias en Oiardo, en Zuia, pero en la capital quedaba ese hueco. Hasta ahora. Lo rellena GaragArt, que este sábado inaugurará el suyo en la calle Venta de la Estrella 6 (pabellón 63), a unos pocos metros de la sala de musical Hell Dorado.

Lo primero: ¿Qué es un 'taproom'? La traducción sería literal sería 'sala de grifos'. «De igual manera que una sidrería hace 'txotx' o una bodega ofrece vino, en el mundo de la cerveza sería una especie de bar, sin ser realmente un bar, donde puedes venir a consumir y degustar los productos que una fábrica elabora en esas mismas instalaciones». Lo explica Txomin, un ingeniero químico que dejó atrás más de una década de trabajo en Berlín para dar forma al proyecto de GaragArt desde 2014 junto a su hermano Iñaki.

Fue entonces cuando, tras ganar algunos premios como cerveceros caseros amateur, se sumergieron de lleno en este mundillo. Después de once años elaborando sus referencias como nómadas en las instalaciones de otras cerveceras como la riojana Mateo y Bernabé (ya desaparecida) o la también vitoriana Byra, los hermanos Onandia Sarriugarte ya tienen su propia fábrica, que ve la luz tras muchos meses de trabajo y dedicación personal.

«Ser nómada tiene ventajas como que no tienes gastos fijos ni esa inversión inicial, pero eres un poco invisible; vendes on line, pero te falta ese sitio propio», apunta Txomin. «Significa tener tu propia casa», remarca Iñaki. Y su casa tiene un 'taproom' con cinco grifos, una coqueta barra y varias mesas para que los amantes de la cerveza puedan disfrutar de las birras de GaragArt en el mismo sitio donde se fabrican.

De los depósitos de fermentación al barril y al vaso. Más fresca imposible. En esos grifos no faltarán las populares 'Gorritxo', su amber ale de cabecera, o la ipa 'Hopster Party'; pero se podrán degustar otras elaboraciones más recientes como 'Buruz Buru' (pils checa), 'No estábamos de parranda' (modern ipa) o 'Lagunartian' (hazy pale ale). Además de latas, picoteo…

En principio, el 'taproom' estará abierto los viernes y sábados por la tarde, aunque también abrirá como tienda y existe la posibilidad de organizar catas para grupos. De momento, este sábado es la inauguración (11:00 horas), con DJ, precios especiales y música en directo. El primer 'taproom' de Vitoria promete.