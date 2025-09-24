Vitoria planea otra subida en la tasa de basuras de un 5,8% el próximo año La nueva ordenanza fiscal contempla reducir el número de aperturas necesarias para conseguir un descuento del 10% en el recibo. Pasará de 120 a 108

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:08 | Actualizado 13:17h.

Las ordenanzas fiscales de Vitoria, que marcan los impuestos, precios públicos y tasas que deberán pagar los ciudadanos el próximo año, contemplan una nueva subida en el recibo de basuras. Al incremento que ya se ha aplicado este año se sumará un 5,8% más. Esto supone entre 3 y 10 euros más, según la superficie de la vivienda. El Ayuntamiento justifica este aumento en base a su obligación a dar cumplimiento a la Ley de Residuos 7/2022, que obliga a las instituciones a financiar mediante esta tasa el 100% del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. En este sentido, esta nueva revisión viene dada por el aumento del coste del nuevo contrato del servicio limpieza municipal.

También se modifica el requisito de uso mínimo del contenedor marrón para acceder a la bonificación del 10% en viviendas de más de 90m² y así beneficiar a un mayor número de contribuyentes. Con la nueva ordenanza serán necesarias 108 aperturas al año, en lugar de las 120 que se exigían hasta ahora.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el proyecto de ordenanzas fiscales para 2026. La propuesta del Gobierno municipal, que en los próximos días será debatida en comisión, plantea una actualización general de los impuestos, tasas y precios públicos del 2,7%, tomando como referencia el IPC interanual. Junto a esta actualización, el Gabinete Etxebarria propone una serie de mejoras en tributos como el IBI, ICIO o la tasa de basuras.

Como principales novedades, y en relación al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la ordenanza incorpora un nuevo supuesto de exoneración del recargo del 50% para las viviendas consideradas deshabitadas. En el impuesto del próximo año, plantea que se tenga en cuenta un consumo mínimo anual de electricidad (500,50 kwh) o agua (20m3) para considerar que una vivienda está ocupada aunque no haya ninguna persona empadronada.

Por su parte, el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) incorpora una bonificación de hasta el 95% para proyectos que generen empleo por la puesta en marcha de nuevas empresas o ampliación, traslado o mejora de las ya existentes.

A través de este proyecto de ordenanzas fiscales, el Gobierno busca continuar reforzando la estabilidad económica del Ayuntamiento y la calidad de los servicios municipales. Con este propósito, anima a los grupos de la oposición a transformar las diferencias en consensos que fortalezcan y contribuyan a impulsar los programas y servicios destinados a la ciudadanía.

Tramitación

Tras pasar por la Junta de Gobierno Local, el proyecto de ordenanzas ha sido presentado en la Comisión de Hacienda donde se ha aprobado el calendario de tramitación para que los nuevos impuestos, tasas y precios públicos puedan recibir el visto bueno definitivo en diciembre y entren en vigor el 1 de enero de 2026.

Por otra parte, esta tarde se ha convocado una audiencia pública, a las 18:00 horas en el salón de actos de las oficinas municipales de San Martín, para informar públicamente del contenido de la propuesta fiscal.