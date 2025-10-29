Vitoria creará más nichos en El Salvador, que alcanza el 91% de ocupación

Rosa Cancho Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:36 | Actualizado 14:13h. Comenta Compartir

Miles de ciudadanos visitarán estos días los dos cementerios de Vitoria, Santa Isabel y El Salvador, para honrar la memoria de sus familiares fallecidos. Los panteones, tumbas, nichos, columbarios, fosas comunes y jardines de cenizas de los dos camposantos municipales se llenarán de velas y flores frescas o de nuevos ramos de plástico y tela de vivos colores. Con motivo del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, estos espacios para el recuerdo cobran actualidad y la concejala de Espacio Público, la peneuvista Beatriz Artolazabal, ha repasado las actuaciones realizadas para su modernización.

En dos años se han invertido 700.000 euros en mejoras, sobre todo para acabar con los problemas de filtraciones en El Salvador y está previsto dedicar otra cantidad similar a obras en 2026. La ocupación es alta, del 99% en el caso de Santa Isabel y del 91% en el del camposanto de las afueras (con los nichos al 94 % y las sepulturas al 96 %). «Hay margen suficiente» para mantener la actividad habitual, pero Artolazabal ha anunciado un plan de ampliación de El Salvador para prever necesidades futuras

«Los cementerios son espacios de memoria, de respeto y también de convivencia. Acudimos a recordar, a acompañar y a cuidar lo que más queremos. Nuestra obligación como administración es que estén siempre en las mejores condiciones posibles: dignos, accesibles, seguros y bien atendidos», ha indicado la primera teniente de alcaldesa. Ha dado detalles de cómo poco a poco cambia la demanda de las familias que cada año eligen enterrar a sus difuntos en ambos espacios y de ahí que el Ayuntamiento en su futuro plan de necesidades vaya a dar prioridad a los nichos y a vigilar la demanda de columbarios. Aún hay 62 sepulturas en venta y 2.000 huecos en las fosas comunes.

Y es que por primera vez en la historia de estos recintos municipales, las cremaciones a los entierros tradicionales. Es decir, en lo que va de año el 50,7 % de las inhumaciones corresponde a urnas de cenizas, frente al 49,3 % de féretros. «Estamos ante un cambio cultural y social profundo«, ha valorado Artolazabal. En los últimos 12 meses, han realizado 1.114 inhumaciones, a una media de tres entierros diarios.

Esta tendencia explica la reciente inversión de 216.000 euros en la construcción de 256 nuevos columbarios en El Salvador. Las nuevas realidades sociales son también las que han llevado al Ayuntamiento a ampliar la zona de enterramiento de la comunidad musulmana, que ha duplicado su capacidad y ha incorporado una zona para neonatos, con una inversión de 61.000 euros. La rehabilitación integral de los nichos de la manzana 244 se ha llevado 336.000 euros y se han instalado nuevos elementos de seguridad para el personal de mantenimiento. «Estas actuaciones consolidan una línea de trabajo clara: conservar, rehabilitar y dignificar estos espacios. Queremos que los cementerios sean lugares seguros, accesibles, bien mantenidos y acordes con el respeto que merecen», ha señalado la responsable de Espacio Público.