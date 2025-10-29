El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Conducción en coche fúnebre al cementerio de Santa Isabel. Igor Aizpuru

Los vitorianos quieren velatorios cortos y uno de cada cuatro pide ya funeral laico

Proyectores de vídeo, música en directo, oradores, jardines de cenizas, recordatorios digitales, urnas biodegradables... Las funerarias se reinventan

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:40

Un total de 2.222 vecinos de Vitoria fallecieron el pasado año, según el anuario estadístico del Ayuntamiento. Este sábado, día de Todos los Santos, ... alguien se acordará de ellos y miles y miles de alaveses más. Salvo excepciones, sus cuerpos pasaron por alguno de los tres tanatorios que operan en la ciudad –Lauzurica, Albia y Virgen Blanca-Mémora– donde sus profesionales los dejaron a punto para la despedida final. A la carta. Porque los gustos de los vitorianos han cambiado en las dos últimas décadas y ya no hay dos entierros iguales, coinciden en relatar para EL CORREO los gerentes de las tres funerarias.

