Vitoria pide al Gobierno vasco más tiempo para terminar las obras de rehabilitación de Zaramaga Catorce de los 22 portales han llegado al ecuador de sus obras de eficiencia energética y el resto va retrasado. El concejal de Urbanismo asegura que los vecinos «no van a peder las subvenciones»

Rosa Cancho Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:21

Las obras de eficiencia energética que convertirán a 22 portales de Zaramaga en símbolo del nuevo ecobarrio y que cuentan con ayudas del Gobierno vasco (es el principal financiador del plan de regeneración, al aportar 24,8 con millones de euros del total de 31,2 millones que se invertirán) debería haber acabado a finales de octubre. El Gabinete Etxebarria pidió una prórroga hasta finales de diciembre de este año y no es suficiente por lo que el concejal de Urbanismo, el socialista Borja Rodríguez, ha anunciado que acaba de solicitar una nueva ampliación de plazo. Y es que, a tenor de los datos ofrecidos a preguntas de EH Bildu y Elkarrekin, estas obras de mejora energética necesitan aún un tiempo.

Catorce de las 22 comunidades que han dado el paso de aclimatar sus edificios han llegado al ecuador de la obra. Cuatro están en fase de remate con más del 75% de la reforma hecha, cinco tienen aproximadamente ejecutados el 40% de los trabajos y tres no llegan ni a ese 40%. Entre los que peor van están los cuatro portales de las calles Cuadrilla de Laguardia y Reyes de Navarra con la reforma paralizada por problemas financieros de la contrata. «Este contratiempo no nos agrada», ha indicado Rodríguez, que es también presidente de la agencia urbanística Ensanche 21.

Los técnicos han hablado con los vecinos de esas cuatro comunidades y con la dirección de obra para buscar soluciones. «No va a perder las subvenciones por esto», ha tranquilizado el edil. «Vemos que hay empresas interesadas en coger el testigo», ha agregado. Según ha indicado, también se están viendo «fórmulas para que las obras no les salgan más caras a los vecinos».

Las actuaciones se centran en mejoras de accesibildiad que van desde la instalación de ascensores hasta la renovación de las cabinas para que sean más amplias. Asimismo incluyen mejora de tejados, el aislamiento de de fachadas o el cambio de ventanas a fin de intentar que ahorren hasta un 60% en su factura de luz y gas.

Los primeros andamios se colocaron en septiembre del pasado año y poco a poco se han ido instalando hasta llegar a los portales de las 332 familias de Zaramaga adheridas al plan. Esta rehabiiltación energética forma parte del del Plan de Inversiones Estratégicas para la regeneración de barrios del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco y cuentan también con financiación del Ayuntamiento. Rodríguez no quiso concretar cuántos meses de ampliación de plazo de obras ha solicitado a Lakua, pero portavoces de su departamento señala que serán los suficientes como para «ejecutar las obras».