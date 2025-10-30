El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El problema afecta a pisos de la calle Cuadrilla de Laguardia (en la imagen) y Reyes de Navarra. Rafa Gutiérrez

La «falta de liquidez» de una constructora ralentiza las obras de 52 pisos de Zaramaga

Los vecinos buscan soluciones y piden al Ayuntamiento que sea «flexible» con los plazos para no perder las subvenciones

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:31

Comenta

El plan para revitalizar Zaramaga se complica para algunas comunidades de propietarios de este barrio vitoriano. Decenas de vecinos de 52 pisos y cuatro portales ... distintos han denunciado a este periódico que sus obras de rehabilitación se han quedado completamente empantanadas por la «falta de liquidez» de IZ4, la empresa a la que se le adjudicaron estas reformas promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria y financiadas con fondos europeos, municipales y del Gobierno vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  2. 2

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  3. 3

    Una veintena de magrebíes abandona a sus hijos en Álava para que sean acogidos
  4. 4

    La Diputación asume la investigación de la agresión sexual de dos alumnas de 12 años a una niña de 6 en Vitoria
  5. 5

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7

    La Diputación asume la investigación de la agresión sexual de dos alumnas de 12 años a una niña de 6 en Vitoria
  8. 8

    El centro de refugiados de Vitoria alumbra una alianza de PSE, Bildu y Sumar frente al PNV
  9. 9

    Los vitorianos quieren velatorios cortos y uno de cada cuatro pide ya funeral laico
  10. 10

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La «falta de liquidez» de una constructora ralentiza las obras de 52 pisos de Zaramaga

La «falta de liquidez» de una constructora ralentiza las obras de 52 pisos de Zaramaga