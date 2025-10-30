La «falta de liquidez» de una constructora ralentiza las obras de 52 pisos de Zaramaga

El plan para revitalizar Zaramaga se complica para algunas comunidades de propietarios de este barrio vitoriano. Decenas de vecinos de 52 pisos y cuatro portales ... distintos han denunciado a este periódico que sus obras de rehabilitación se han quedado completamente empantanadas por la «falta de liquidez» de IZ4, la empresa a la que se le adjudicaron estas reformas promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria y financiadas con fondos europeos, municipales y del Gobierno vasco.

En los números 66 y 68 de Cuadrilla de Laguardia, así como en los bloques 44 y 46 de Reyes de Navarra esta firma, constituida en 2009 y con sedes en San Sebastián y Navarra -donde también se han registrado problemas similares-, se ha ralentizado al máximo el ritmo de trabajo en las viviendas, mientras los residentes, inquietos, buscan soluciones y piden a las instituciones que sean «flexibles» con los plazos para no perder las subvenciones ni el montante invertido en este proceso que pretendía mejorar la accesibilidad y la eficiencia de sus casas.

Hoy esos objetivos todavía se antojan lejanos, a la par que temen por sus ahorros porque «tenemos mucho dinero en juego». Según cuentan los residentes, y aunque el ritmo en cada una de las calles afectadas es distinto, «todas las alarmas saltaron en julio».

«Primero se fue el encargado de obra, han venido nuevos empleados y se van sin avisar. Nos falta la mitad de la reforma, el tejado, la fachada trasera, muchísimos remates... Y no sabemos a quién acudir», relata Arantxa del Cura, la presidenta de uno de los inmuebles afectados de Reyes de Navarra.

La cronología 2022. El Ayuntamiento empieza a difundir entre los vecinos el proyecto de rehabilitación de Zaramaga.

2023. Las comunidades interesadas se agregan al plan y presentan sus solicitudes de ayudas para realizar las obras.

2024. Se seleccionan las empresas que se encargarán de las reformas.

2025. Todas las viviendas que se adhirieron a la iniciativa están en obras, pero en cuatro portales la constructora encargada alega «falta de liquidez».

«Por aquí han pasado hasta cinco cuadrillas de albañiles. Ahora vienen un par de operarios pero no sabemos qué hacen porque esto no avanza y tampoco traen materiales», agrega en la misma línea otra vecina de esta vía, Merche González. Ella compró el piso hace un año y medio y se lamenta de que tiene la terraza «invadida por el andamio». Además, «no cambié las ventanas para hacer esta reforma y ahora estoy tirando de calefacción, gastándome un dineral», se queja.

«Lo mejor sería que acabáramos con esta empresa y que se encargara otra. Nos interesaba mucho esta rehabilitación porque por fin íbamos a tener ascensor, pero en los últimos tres meses no han hecho prácticamente nada y lo peor es que no vemos una salida clara», explica Yolanda Fausto, en la zona de Cuadrilla de Laguardia.

El caso es que resolver esta situación no parece, a corto plazo, demasiado sencillo. Porque según trasladan administradores de fincas que a cargo de uno de estos edificios, «IZ4 está al corriente de los pagos en Seguridad Social y Hacienda», pero «al parecer no dispone de aval bancario y en el mes de octubre se procedió a un cambio de administrador de la empresa».

Reuniones

Así, éste lanzó en una reunión reciente la posibilidad de crear una cuenta conjunta entre la constructora y los vecinos; algo que los gestores desaconsejan y que los residentes tampoco ven demasiado viable «porque no podemos meter más dinero».

Estos administradores de fincas indican en una misiva enviada a las viviendas que «sería recomendable esperar a que la empresa entre en situación de concurso de acreedores puesto que, en tal caso, el administrador concursal podría decidir continuar la obra o, en el peor de los casos, la comunidad entraría en fase preferente de cobros». Y continúan: «Las posibilidades, aunque escasas, serían mayores que si se rescinde el contrato por incumplimiento de plazos y se procede a una demanda judicial de reclamación de devolución de importes abonados».

Todos son esos escenarios que los residentes afectados de Cuadrilla de Laguardia y Reyes de Navarra discutirán en las próximas horas para, después, comunicar a la sociedad municipal Ensanche 21 las alternativas que consideren más favorables.

En este sentido, fuentes municipales recalcan que «los servicios técnicos están analizando todas las opciones posibles para que la comunidad de propietarios decida la opción que entiende que es mejor a su interés».

Y recuerdan que «fueron las propias comunidades las que eligieron las empresas para acometer las obras en sus inmuebles y Ensanche 21 hizo de mero acompañante buscando simplificar los trámites». Con todo, los vecinos piden «que Ensanche se implique porque nosotros ya estamos atados de pies y manos y elegimos a esa empresa porque no se presentó otra», subrayan.