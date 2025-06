Vitoria pide a Etxebarria más medidas contra los problemas de vivienda, seguridad y limpieza

Empieza la cuenta atrás para el Gabinete Etxebarria. El Gobierno Local que integran PSE-PNV se enfrenta el jueves y viernes al debate del estado ... de la ciudad, un repaso político a una legislatura que entra en su ecuador. La vivienda, la seguridad, la limpieza de los barrios, el tráfico, el comercio, el suelo para industria, la revitalización del Casco Viejo, la subida de impuestos, los conflictos laborales... La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, defenderá su gestión y los pactos logrados y la oposición tratará de visibilizar sus errores. EL CORREO ha pedido a agentes sociales, económicos y judiciales que valoren qué deberes están hechos y cuáles pendientes.

Vivienda A la espera del efecto de ser una zona tensionada

El acceso a la vivienda es el primer problema de los vitorianos. Mientras las listas de Etxebide engordan y son ya más de 15.000 ciudadanos los que intentan acceder a una VPO, el Gobierno Local deposita parte de sus esperanzas en contener los desenfrenados precios del alquiler en la declaración de zona tensionada (aún pendiente). Convenios con Lakua para levantar más pisos sociales, apartamentos para jóvenes en el Casco Viejo o una oficina de asesoramiento son iniciativas de esta legislatura. El nuevo Plan General reserva el 75% de suelo urbanizable a casas protegidas o tasadas y el resto a libre, porcentajes que critican los constructores, acuciados además por la falta de mano de obra.

Esto poco resuelve el problema de los más vulnerables, analiza desde Berakah Fidel Molina. La obra social de las parroquias del Casco Viejo gestiona en estos momentos 30 pisos que le ceden los dueños durante dos años para acogidas de emergencia. Su programa '13 casas' nació en 2020 para facilitar procesos de inclusión social a las familias con menos recursos y cada día tienen más demanda. «No puede ser que haya en Vitoria tanta vivienda vacía cerrada», reclama y recuerda que sin un techo donde vivir «a veces el proceso de inserción no se frena, se estropea». «Algo hay que hacer», insta al Gobierno Local. Entiende a los propietarios que hayan tenido malas experiencias y por eso aboga por «ofrecerles más garantías» y también «por agilizar procesos de desahucio». Pero habla también de medidas sociales como la de no limitar los empadronamientos o las ayudas al alquiler por casa.

Seguridad Más delitos y aumento de la sensación de inseguridad

Cada día, Policía Local y Ertzaintza registran 53 delitos en Vitoria. Han subido más que el resto de capitales en el primer trimestre del año, sobre todo los robos con violencia e intimidación. Aumenta la sensación de inseguridad y preocupan también las ocupaciones. Tras fumar la pipa de la paz con los agentes municipales, el Gobierno Local ha presentado un plan de 12 medidas que buscan sobre todo prevenir el delito. La fiscal jefa de la Audiencia de Álava, Carmen Cotelo, tiene bien tomado el pulso a esta sociedad. Da pautas para mejorar la vida en la capital alavesa. Explica que la seguridad ciudadana se basa en dos pilares: «La confianza en que los poderes públicos van a adoptar medidas necesarias para garantizar a cualquier persona que pueda ir libremente por la calle» y «la confianza en la administración de justicia».

Añade Cotelo que en el ámbito que nos ocupa la obligación del Ayuntamiento «se basa principalmente en el carácter preventivo de su actuación». Es más explícita y ve «fundamental» la presencia policial en las calles. «Con esto se garantiza a los ciudadanos que se van a sentir seguros y tranquilos». Y propone un despliegue «más llamativo» en momentos especiales «por ejemplo por la noche, en fechas o lugares determinados».

Movilidad Las dos caras de la moneda de sacar el tráfico del centro

Zona de bajas emisiones (ZBE), ampliación de la OTA, vías a 30 kilómetros por hora, tranvía a Zabalgana, nuevo bulevar verde en Los Herrán, alta densidad de tráfico en el Sur, obras en la estación de tren de Dato... Poco se mueve tanto en Vitoria como la movilidad. El curso que viene será intenso pero de manera muy diferente para automovilistas y ciclistas. El responsable del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), Venancio Ogueta, que ha llevado la ZBE a tribunales, cree que en estos dos años de legislatura el tráfico en Vitoria «no ha mejorado; otra cosa es que los usuarios se adapten, pero no porque se hayan puesto medidas». Habla de «embotellamientos, señales confusas, dificultad para distinguir una zona 30 de otra 50 y lentitud para poder circular».

A la portavoz de Bizikleteroak, Diana Paniagua, le parecen bien los pasos dados para sacar a los coches del centro. Otra cosa es que se haya hecho, asegura, sin consultar al colectivo de las dos ruedas. Demanda más participación «porque no se nos ha dejado aportar», retomar «la oficina y la comisión técnica de la bici» y critica que siga habiendo carriles bici en las aceras y bidegorris bidireccionales.

El nuevo paso ciclista de Los Herrán es, en su opinión, demasiado estrecho para ser un eje Norte-Sur y faltan aparcamientos disuasorios en toda la ciudad. Aprueba la nueva OTA – «debería estar extendida desde 2008»– y le parece «floja» la ZBE. Comparados con otras capitales, dice, «nos estamos quedando atrás».

Comercio Aplausos a las ayudas y desvelos por la falta de relevo

En el mundo de las compras online y de las grandes superficies, los minoristas no quieren hablar de cierres porque creen que es una imagen que no ayuda a quienes resisten. El sector está expectante ante si afectarán a tiendas y bares los cambios en el tráfico del centro de la ciudad y pide un «seguimiento». El presidente de Gasteiz On, Diego Martínez de San Vicente, considera «ilusionantes» proyectos como el Ensanche Ecodistrito Emprendedor, la reforma del Principal o el tranvía a Zabalgana y considera que Vitoria es «referente nacional en ayudas directas a negocios urbanos». Asegura que hay un «diálogo continuo público-privado» pero ve que queda «trabajo por hacer». ¿Urgencias? Pide una «intervención» para paliar «la falta de mano de obra y de relevo, abrir el debate sobre nuevos usos de locales vacíos, trabajar por una última milla cada vez más sostenible, el plan de movilidad, los usos de espacio público por el comercio o revisar la seguridad», puntualiza.

Barrios Cumplir con las 200 intervenciones previstas

Las asociaciones de vecinos ejercen de oposición a pie de calle del Gobierno Local. Para ellas, cada baldosa rota o cada bombilla fundida cuenta. Existe un Plan de Barrios para 2024-2027 que recoge más de 200 intervenciones en 28 barrios y pueblos de Vitoria en el que se han de invertir 56 millones de euros. El presidente de la federación vecinal FAVA, Ángel Lamelas, recuerda que incluye rampas mecánicas y ascensores, nuevas áreas de juego, aparcabicis, canchas...» respondiendo a demandas históricas». Algunas mejoras se han hecho y cita como punto a favor la reforma de Portal del Rey y las calles del entorno, Aldabe, Portal de Gamarra y el plan de ecobarrio de Zaramaga que «avanza sobre lo previsto, mejorando la eficiencia energética y siendo modelo para otras zonas». Pero... quedan retos «importantes», dice Lamelas. Además de hacer las 200 obras, pide al Gabinete Etxebarria que logre «financiación adicional» para ampliar el alcance de las mejoras en los barrios más viejos «con mayores necesidades estructurales y sociales». Todo ello aderezado con «participación vecinal y escucha activa».

Limpieza Acumulación de basuras y pintadas en algunas zonas

A la próxima contrata de basuras, el Ayuntamiento le pide servicios demandados por los ciudadanos, recuerda Lamelas. El líder de la FAVA habla de maquinarias nuevas, limpiezas intensivas de barrios, refuerzo en el otoño con la caída de las hojas, contenedores galvanizados, más papeleras selectivas... Pero el concurso de 355 millones ha quedado desierto, hay que repetirlo y las mejoras se retrasan. Ángel Lamelas advierte sobre los efectos que puede tener para la calidad del servicio el uso de una maquinaria cada vez más envejecida y recuerda que no todos los barrios están igual. «Tradicionalmente son los barrios periféricos y el Casco Viejo los que presentan más quejas por suciedad, acumulación de residuos y grafitis». «El nuevo contrato prevé priorizar limpiezas intensivas en función de las necesidades detectadas por los técnicos y la cantidad de pintadas o residuos en cada zona y esperamos que esto ayude a mejorar la imagen de nuestra ciudad», zanja el líder vecinal.

Actividad económica Más suelo industrial en el PGOU y menos burocracia

A finales de verano Vitoria contará al fin con un nuevo Plan General con suelo para 21.000 viviendas nuevas, para las ampliaciones de Mercedes, Basquevolt y la implantación del VIAP en Foronda y la intermodal de Júndiz, pero posterga la petición de los empresarios de contar con parcelas XXL en los grandes polígonos. Es una demanda a la que el presidente de SEA empresarios, Juan Antonio Sánchez Corchero, no renuncia. «Ya realizamos las oportunas alegaciones en las que entendíamos que una ciudad tan industrial como la nuestra requería una planificación adecuada para ese uso. A partir de ahí, es la Corporación municipal la que tiene que dar respuesta». Le costará al PSE-PNV encontrar para ello apoyo de Elkarrekin y de EH Bildu.

Sánchez Corchero, que pide además alianzas para retener el talento, pone el acento en la necesidad de facilitar pisos para esos trabajadores que llegan a la ciudad en busca de un futuro. «Junto a la Cámara de Comercio estamos trabajando en un plan de posicionamiento del territorio. Es imprescindible una respuesta coordinada». Y señala al Gobierno Local: «Las personas que vengan no sólo van a necesitar un puestos de trabajo, sino todos los elementos necesarios para hacer su vida en Vitoria».

Y si además resulta que esa persona quiere emprender, el SEA considera que la «burocracia sigue siendo un problema». «Necesitamos agilizar los procesos que se requieren para que surjan nuevas empresas». De lo contrario, «tendremos serias dificultades para mantener el alto bienestar del que disfrutamos».

Casco Viejo Flexibilidad y ayudar a los vecinos con la rehabilitación

Una veintena de colectivos vecinales, profesionales y y comunidades de vecinos han presentado alegaciones al nuevo plan especial de rehabilitación PERI del Casco Viejo, la herramienta que debe resolver los problemas de deterioro y de falta de servicios que sufre el barrio. Gasteiz Txiki ya ha puesto sus cartas sobre la mesa. Cree que el documento presentado por el Gabinete Etxebarria y que necesitará el apoyo de algún grupo de la oposición para salir adelante «introduce elementos que ponen en riesgo la calidad de vida del vecindario y el propio proceso de rehabilitación integral».

No hay sobre la mesa ni calendario ni dinero para reformas y eso es lo que piden los vecinos «medidas que vayan a conseguir la rehabilitación de edificios en estado deficiente». Les preocupa que la balanza se incline del lado del turismo y no de los residentes. Ytambién comerciantes y hosteleros reclaman flexibilización para no sólo evitar cierres, sino para atraer a la zona nuevos negocios que no sean pubs. Gasteiz On resume su órdago de esta manera. El PERI, dicen, tiene que «equilibrar el mix de usos, activar lonjas vacías y modernizar un tejido comercial históricamente frágil, sin comprometer los valores patrimoniales» del barrio.

Reto demográfico Mantener el espíritu acogedor de Vitoria

Este es el gran reto de los países occidentales y Vitoria no es una excepción. No nacen niños y la esperanza está en la llegada de personas de otros países. Frente al auge de discursos xenófobos, Fidel Molina (Berakah) cree que la sociedad vitoriana «sigue siendo solidaria». Y también el empresario Juan Antonio Sánchez Corchero mantiene la misma opinión. «Vitoria es una ciudad amable y acogedora; somos recepetivos con los que vienen de fuera».

Gobierno en minoría Nuevos acuerdospara avanzar

El último año ha sido clave en cuestión de pactos para el Gabinete Etxebarria. Su alianza con EH Bildu le ha permitido subir los impuestos y tasas (en especial las basuras) y además la formación de Rocío Vitero le ha respaldado el segundo presupuesto. La pregunta es si en el ecuador de legislatura, cuando tradicionalmente las formaciones empiezan a posicionarse de cara a las citas electorales, mantendrán la sintonía. El PNV y el PSE necesitan a un grupo de la oposición para aprobar el PERI del Casco Viejo, las nuevas ordenanzas fiscales y las cuentas de 2026 y 2027. Los acontecimientos a nivel nacional también pueden condicionarlo todo. Un eventual adelanto de las elecciones generales puede afectar directamente a la política local. Por ejemplo, el PNV marcará distancia con EH Bildu, con el que se disputa la cota de poder en Madrid.