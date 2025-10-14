El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vitoria llega por primera vez al 40% en separación de residuos, 14 puntos por encima de la media de España

Pese al incremento, la ciudad aún se sitúa 15 puntos por debajo de los valores que marca Europa

Saioa Echeazarra

Martes, 14 de octubre 2025, 11:23

Vitoria ha alcanzado una tasa del 40% en la recogida selectiva de residuos. Un registro que coloca a la capital alavesa 14 puntos por encima ... de la media de España, situada en el 26%. Si bien, todavía queda recorrido para llegar a los niveles que marca la UE, del 55%. El registro de la ciudad lo aporta la última entrega del Inventario de Residuos Municipales 2024 recogidas en el Observatorio Foral de Residuos.

