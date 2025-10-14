Vitoria llega por primera vez al 40% en separación de residuos, 14 puntos por encima de la media de España

Vitoria ha alcanzado una tasa del 40% en la recogida selectiva de residuos. Un registro que coloca a la capital alavesa 14 puntos por encima ... de la media de España, situada en el 26%. Si bien, todavía queda recorrido para llegar a los niveles que marca la UE, del 55%. El registro de la ciudad lo aporta la última entrega del Inventario de Residuos Municipales 2024 recogidas en el Observatorio Foral de Residuos.

Entre las causas que contribuyen a alcanzar esa cota del 40% de recogida selectiva, un nivel que se logra «por primera vez», se encuentra el incremento cercano al 10% en la separación de materia orgánica. Mientras, en el capítulo de los restos de poda, el aumento ha sido del 20%. En cuanto al papel y cartón depositado en el contenedor azul se ha logrado un alza del 16%.

La tendencia alcista se ha materializado también en los denominados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con un 11% de aumento. Por su lado, la reducción de uso del vertedero municipal como destino final y acumula un descenso del 18% en los últimos diez años. Por su lado, el informe refleja que la recogida de vidrio en el municipio está dentro de los niveles de cumplimiento que señala la Ley 7/2022 de residuos. En lo referido al papel, cartón y envases, se está muy próximo a esos objetivos. Donde se requiere que seguir progresando es en la recogida de la fracción orgánica.

Son unos datos que ha destacado el concejal de Gestión Ambiental, Pascual Borja, que subraya que estos resultados suponen «un avance significativo». La capital alavesa «se sitúa a la cabeza de España dentro de la relación de municipios que optan por un sistema de reciclaje voluntario como es el de los contenedores abierto». En cuanto a la densidad de materia orgánica, «una subida del 10 % suponen muchas toneladas de residuo. Es un dato muy importante y supone un auténtico salto de calidad», se ha congratulado.

Cierre del contenedor gris

El representante del PSE ha ofrecido la información a petición de los grupos de la oposición en la comisión municipal de Limpieza y Medio Ambiente de este martes. El hecho de que el Ayuntamiento se compare en recogida selectiva con la media española y no con la europea, de un 55%, ha suscitado críticas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Ambos han reclamado al Gobierno municipal «más ambición» en la reducción de residuos. «Vamos muy tarde», ha apremiado la coalición, que ha calificado de «muy preocupantes» los datos de 2024. Mientras, la formación morada ha reprochado que el municipio está «15 puntos por debajo» de lo que marca la Unión Europea y ha insistido en reclamar el «cierre» del contenedor gris.

El responsable de Gestión Ambiental ha recordado que para activar la clausura de ese depósito (el de la fracción resto) varias jornadas por semana se requiere «sí o sí» el nuevo contrato de limpieza. Este pliego se encuentra en fase de reelaboración tras quedar desierto en el primer intento. En cuanto a las cifras de separación de desechos, Pascual Borja ha defendido que «no se puede hablar de retroceso, sino de avance, porque los datos así lo dicen. Necesitamos ser ambiciosos pero realistas. El esfuerzo que estamos haciendo como ciudad también tiene sus resultados».