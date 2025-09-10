El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La población estimada de palomas en Vitoria es de 10.700 ejemplares. Igor Martín.

Vitoria instalará un palomar para destruir huevos y controlar posibles enfermedades

El Ayuntamiento colocará una estructura con capacidad para 100 aves después de que fracasara el plan para esterilizarlas

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:35

El Ayuntamiento de Vitoria probará una nueva estrategia para reducir la población de palomas en la ciudad y los problemas que generan. En el año ... 2023 fracasó el plan para esterilizarlas mediante productos químicos colocados en dos dispensadores de pienso, por lo que el Consistorio lo intentará ahora de otro modo. En los próximos meses se instalará un palomar en el que se destruirán los huevos de estas aves mediante pinchazo o se sustituirán por otros huevos de plástico. Está por definir dónde se colocará esta estructura que tendrá capacidad para un centenar de palomas (50 parejas) y cuál será exactamente el procedimiento con los huevos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El gimnasio del centro comercial de Lakua tendrá cuatro piscinas y un bar
  2. 2

    Roba una cadena de oro y dos anillos con rubíes valorados en «5.000 euros» de una joyería de Vitoria
  3. 3 Un reputado chef vitoriano reabrirá el Mesón un año después de su cierre
  4. 4

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  5. 5

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  6. 6

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  7. 7

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  8. 8

    28 jóvenes alaveses aspiran a una plaza en la Guardia Civil
  9. 9 La Aemet pone fecha al fin de la lluvia en Álava
  10. 10

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria instalará un palomar para destruir huevos y controlar posibles enfermedades

Vitoria instalará un palomar para destruir huevos y controlar posibles enfermedades