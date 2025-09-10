Vitoria instalará un palomar para destruir huevos y controlar posibles enfermedades

El Ayuntamiento de Vitoria probará una nueva estrategia para reducir la población de palomas en la ciudad y los problemas que generan. En el año ... 2023 fracasó el plan para esterilizarlas mediante productos químicos colocados en dos dispensadores de pienso, por lo que el Consistorio lo intentará ahora de otro modo. En los próximos meses se instalará un palomar en el que se destruirán los huevos de estas aves mediante pinchazo o se sustituirán por otros huevos de plástico. Está por definir dónde se colocará esta estructura que tendrá capacidad para un centenar de palomas (50 parejas) y cuál será exactamente el procedimiento con los huevos.

«Si bien no existen datos de la eficacia de este método, se va a realizar una prueba piloto para valorar la eficacia de este tipo de intervención», señala el servicio de Salud Pública, que ha sacado el proyecto a licitación por un presupuesto de 42.627 euros (con IVA) y una duración de un año prorrogable a otro.

La empresa que se haga con el contrato deberá realizar un estudio de la ubicación idónea del palomar, su montaje, las actividades necesarias para conseguir el asentamiento de las aves en la estructura y el mantenimiento de la misma. Pero no solo eso. El contrato incluye la obligación de llevar a cabo una vigilancia sanitaria «para la detección de agentes biológicos causantes de zoonosis, incluyendo la toma de muestras y análisis de resultados». Para ello se tomarán muestras de heces y sangre para analizar el perfil sanitario de 50 palomas y valorar el riesgo de esta enfermedad infecciosa. Trimestralmente se deberá presentar un informe de seguimiento y anualmente se hará una limpieza integral de la caseta.

Sin pienso anticonceptivo

A pesar de que en 2023 se emplearon productos quimioesterilizantes en el maíz ofrecido –del que se comprobó que otras especies también comían– en el contrato actual se recoge que «en ningún caso se podrá utilizar pienso anticonceptivo ante el riesgo que supone para otras aves». Cualquier otra gestión diferente de la retirada y sustitución o pinchazo de huevos «deberá ser validada por el Ayuntamiento».

Según un detallado estudio elaborado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi hace un par de años, la población estimada de palomas en Vitoria era de 10.700 ejemplares. Una proporción que, por poner en contexto, «claramente supera a la de Donostia, es comparable a la de Pamplona pero inferior a la de Barcelona». La zona centro, el Casco Viejo, Arriaga-Lakua, Salburua, Mendizorroza o Zaramaga son algunos de los barrios en los que más aves de esta especie se contabilizaron.

Desde el servicio de Salud Pública se justifica que «la paloma bravía es un ave que forma parte de la biodiversidad de la ciudad con una importante aceptación social», sin embargo su proliferación no es tan positiva. En algunas situaciones su presencia «se considera un riesgo para la salud pública pudiendo causar además problemas de contaminación, perjuicios económicos en infraestructuras y patrimonio artístico y molestias que perjudican el bienestar de las personas». El curso pasado en el colegio Lakuabizkarra se llegó a colocar una jaula para capturar estas aves que generaban insalubridad.