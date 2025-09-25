El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marisol Garmendia, Óscar López, Maider Etxebarria y Rudi Borrmann. Jesús Andrade

Vitoria será el «epicentro mundial» de la gobernanza en octubre

El congreso de la Alianza para el Gobierno Abierto será «la mayor convocatoria internacional de su historia» con un programa que se va a «expandir» por toda la ciudad

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:23

Vitoria desplegará su potencial congresual entre el próximo 6 y 10 de octubre con una cumbre mundial en la que entre 2.000 y 3. ... 000 congresistas y representantes gubernamentales de alto nivel de 70 países intercambiarán experiencias de gobierno abierto. La novena edición de la Alianza para el Gobierno Abierto «va a convertir a Vitoria en el faro mundial de la gobernanza y reforzará su proyección como sede de encuentros a nivel mundial», ha resaltado la alcaldesa Maider Etxebarria. La cita «se va a convertir en la mayor convocatoria internacional que haya acogido nuestra ciudad en toda su historia», ha subrayado en una presentación este jueves en el palacio Europa de la capital, que albergará el encuentro. «Va a convertir a Vitoria en faro mundial de la gobernanza y reforzará su proyección como sede de encuentros a nivel mundial».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Colonias en Álava: «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3 El restaurante vitoriano que desembarca en el Bernabéu
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Álava
  5. 5

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  6. 6

    Mercedes Vitoria da marcha atrás y finalmente no instalará en Azucarera su «proyecto estratégico»
  7. 7

    Vitoria tendrá una nueva tarifa de OTA para ocho horas
  8. 8

    Vitoria planea subir otro 5,8% las basuras en 2026, el doble que el resto de tributos
  9. 9

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  10. 10

    Colonias en Álava: «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria será el «epicentro mundial» de la gobernanza en octubre

Vitoria será el «epicentro mundial» de la gobernanza en octubre