Vitoria será el «epicentro mundial» de la gobernanza en octubre

Vitoria desplegará su potencial congresual entre el próximo 6 y 10 de octubre con una cumbre mundial en la que entre 2.000 y 3. ... 000 congresistas y representantes gubernamentales de alto nivel de 70 países intercambiarán experiencias de gobierno abierto. La novena edición de la Alianza para el Gobierno Abierto «va a convertir a Vitoria en el faro mundial de la gobernanza y reforzará su proyección como sede de encuentros a nivel mundial», ha resaltado la alcaldesa Maider Etxebarria. La cita «se va a convertir en la mayor convocatoria internacional que haya acogido nuestra ciudad en toda su historia», ha subrayado en una presentación este jueves en el palacio Europa de la capital, que albergará el encuentro. «Va a convertir a Vitoria en faro mundial de la gobernanza y reforzará su proyección como sede de encuentros a nivel mundial».

El Ayuntamiento «está muy satisfecho» con una programación que «va a tener un gran impacto económico en nuestra ciudad», con los hoteles con una ocupación de «hasta el 100%», y «esperamos que contribuya a la llegada de nuevos eventos», ha transmitido la regidora. El Ayuntamiento, coorganizador de la cumbre junto al Gobierno de España, el Gobierno vasco y la Diputación, han trabajado «de manera coordinada» para que, además de las sesiones de alto nivel del programa principal en el Europa, haya «infinidad de actividades complementarias». Y es que el programa se va a «expandir» por toda la ciudad.

Dentro de 15 días, Vitoria «va a recoger el testigo de Nueva York -sede de la asamblea de la ONU- como epicentro del debate multilateral», ha subrayado Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública. «Es un orgullo». El panorama internacional «tendrá los ojos en Vitoria, donde 3.000 representantes de decenas de gobiernos y de la sociedad civil van a estar discutiendo sobre el mayor tesoro que tenemos, la democracia».

Se disertará sobre «transparencia, participación, de lucha contra la desinformación, de la libertad de prensa o de la crisis climática», ha explicado el representante del Ejecutivo central. «Estoy absolutamente convencido de que esta cumbre va a ser un éxito y un hito memorable», ha garantizado. «La ambiciosa programación confirma la categoría de la cita», ha agregado López. Abarcará. según ha enumerado, 16 sesiones de alto nivel, 40 sesiones temáticas y «casi un centenar de eventos paralelos».

El ministro ha reivindicado el potencial de Vitoria como capital congresual. «No todas las cumbres tienen que ser siempre en Madrid, Barcelona o Sevilla, hay que venir a ciudades como Vitoria». Euskadi, ha añadido, tiene «galones de sobra» para albergar un evento como este. «No solo por la calidad de su infraestructura y la calidez de su gente, también por su trayectoria humanista y democrática».

El congreso se desarrollará «en un momento como el actual, (donde tan necesario es reivindicar esa sociedad y ese gobierno que se basa en el orden y en el debate multilateral». El Gobierno de España, ha avanzado el ministro, va a presentar durante la cumbre «nuevos avances», como el quinto plan de Gobierno Abierto, y «anunciaremos medidas concretas e inéditas en materia de transparencia y de rendición de cuentas».

López, que ha denunciado el «genocidio» en Gaza y la guerra en Ucrania, ha manifestado que «en un momento donde la democracia puede avanzar o retroceder, donde los bulos, las campañas ultra plantean un retroceso democrático, la mejor forma de combatir todo ese veneno es haciendo gobiernos más transparentes, instituciones más fuertes».

Y la cumbre de Vitoria «es una oportunidad para refrescar y regenerar». «Cuanto más fuerte sea la tentación autoritaria, y hemos visto ciertos fantasmas que recuerdan en Europa y otros rincones del mundo, más fuerte tiene que ser nuestro empuje democrático». El evento que albergará la capital alavesa «será un buen momento para lanzar un mensaje ante los discursos autoritarios. Si el mundo apuesta por el multilateralismo y los derechos humanos, nadie vencerá a la democracia».

En el acto ha intervenido también Rudi Borrmann, director global de Comunicaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto, que ha recordado que esta cumbre reúne a la comunidad de esta organización nacida en 2011 «a partir de crear una red internacional de países y organizaciones de sociedad civil que promuevan políticas de Gobierno Abierto, de remuneración de cuentas, la participación ciudadana y el desarrollo de políticas de transparencia». La cumbre desplegará «una agenda muy interesante», donde «casi 3.000 participantes» intervendrán en paneles y eventos paralelos.