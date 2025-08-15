Vitoria dona dos camiones de bomberos para Ucrania La misión solidaria, impulsada por Acción Norte, el Ayuntamiento, la Asociación Euskadi-Ucrania y la Fundación Europeos con Ucrania, incluye también el envío de material sanitario y de lucha contra incendios

Dos camiones de bomberos, así como material sanitario y de lucha contra incendios han partido este viernes, 15 de agosto, desde Vitoria con destino a Ucrania. Esta misión solidaria ha sido posible gracias a la colaboración conjunta del Ayuntamiento, la ong para emergencias humanitarias Acción Norte, la Asociación Euskadi-Ucrania y la Fundación Europeos con Ucrania.

El departamento municipal de Hacienda tramitó el pasado mes de noviembre la donación de dos vehículos autobomba, ya retirados del servicio, sustituidos en 2024 por otros nuevos en el parque de bomberos de Aguirrelanda, en la capital alavesa. Los camiones donados son un Man, de 22 años, y un Mercedes, de 22 años.

Los dos camiones trabajarán en poblaciones de frente de guerra para extinguir los abundantes incendios provocados por las bombas, así como el rescate de personas atrapadas entre los escombros de los edificios. Estos vehículos autobombavan a realizar un «gran servicio en estas poblaciones, ya que en estos momentos carecen de vehículos contra incendios al haber sido objetivo en la guerra», indica Acción Norte.

Esta ong está integrada por bomberos voluntarios de Vitoria y de Castilla y León que realizan tareas de ayuda humanitaria y emergencias. El año pasado viajeron a Valencia donde prestaron ayuda a las víctimas de la dana que afectó a esa comunidad.