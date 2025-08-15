El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los camiones parten también con material sanitario y de lucha contra incendios. EFE

Vitoria dona dos camiones de bomberos para Ucrania

La misión solidaria, impulsada por Acción Norte, el Ayuntamiento, la Asociación Euskadi-Ucrania y la Fundación Europeos con Ucrania, incluye también el envío de material sanitario y de lucha contra incendios

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:49

Dos camiones de bomberos, así como material sanitario y de lucha contra incendios han partido este viernes, 15 de agosto, desde Vitoria con destino a Ucrania. Esta misión solidaria ha sido posible gracias a la colaboración conjunta del Ayuntamiento, la ong para emergencias humanitarias Acción Norte, la Asociación Euskadi-Ucrania y la Fundación Europeos con Ucrania.

El departamento municipal de Hacienda tramitó el pasado mes de noviembre la donación de dos vehículos autobomba, ya retirados del servicio, sustituidos en 2024 por otros nuevos en el parque de bomberos de Aguirrelanda, en la capital alavesa. Los camiones donados son un Man, de 22 años, y un Mercedes, de 22 años.

Los dos camiones trabajarán en poblaciones de frente de guerra para extinguir los abundantes incendios provocados por las bombas, así como el rescate de personas atrapadas entre los escombros de los edificios. Estos vehículos autobombavan a realizar un «gran servicio en estas poblaciones, ya que en estos momentos carecen de vehículos contra incendios al haber sido objetivo en la guerra», indica Acción Norte.

Los camiones donados son un Man, de 22 años, y un Mercedes de 22 años. E. C.

Esta ong está integrada por bomberos voluntarios de Vitoria y de Castilla y León que realizan tareas de ayuda humanitaria y emergencias. El año pasado viajeron a Valencia donde prestaron ayuda a las víctimas de la dana que afectó a esa comunidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3 Un grupo de jóvenes roban en el interior de una furgoneta aparcada en Vitoria
  4. 4

    Colectivos de inmigrantes piden soluciones ante un repunte de malienses en Vitoria
  5. 5 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  6. 6 Circula en sentido contrario por Vitoria y acaba arrestado por dar un cabezazo a un policía
  7. 7

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  8. 8

    Â«No van a parar hasta matar a mi hijoÂ»
  9. 9

    La huelga del personal de tierra en Ryanair pone a prueba al aeropuerto de Vitoria
  10. 10 Mucha música, humor y quesos este fin de semana en Álava. ¡Elige tu plan!

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria dona dos camiones de bomberos para Ucrania

Vitoria dona dos camiones de bomberos para Ucrania