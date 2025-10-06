El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Montaje de uno de los belenes que se expone en la iglesia en la Navidad.

Vitoria dice que los belenes «no van a ser obstáculo» para la reforma de la iglesia del 3 de Marzo

Elkarrekin cuestiona que el Memorial vaya a estar listo de cara la conmemoración de los 50 años de la matanza

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:57

Comenta

Crecen las dudas sobre si el Memorial 3 de Marzo estará listo de cara a los actos de recuerdo de las víctimas en el 50 ... aniversario de la matanza previstos para dentro de tan solo cinco meses. Aún no se ha encontrado sitio adecuado ni provisional ni definitivo para la exposición de belenes de la iglesia de San Francisco de Asís y, por tanto, no han empezado las obras de reforma del templo, lo que ha hecho que Elkarrekin haya mostrado este lunes su escepticismo sobre si se llegará a tiempo para que el proyecto museístico Memorial 3 de Marzo pueda desplegarse con motivo de la efeméride. El concejal de Convivencia, el socialista Borja Pascual, ha destacado la «colaboración» y «coordinación» entre las instituciones que integran la fundación y ha insistido en que el desplazamiento de los nacimientos «no va a ser un obstáculo ni va a poner en peligro el proyecto».

