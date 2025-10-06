Vitoria dice que los belenes «no van a ser obstáculo» para la reforma de la iglesia del 3 de Marzo

Crecen las dudas sobre si el Memorial 3 de Marzo estará listo de cara a los actos de recuerdo de las víctimas en el 50 ... aniversario de la matanza previstos para dentro de tan solo cinco meses. Aún no se ha encontrado sitio adecuado ni provisional ni definitivo para la exposición de belenes de la iglesia de San Francisco de Asís y, por tanto, no han empezado las obras de reforma del templo, lo que ha hecho que Elkarrekin haya mostrado este lunes su escepticismo sobre si se llegará a tiempo para que el proyecto museístico Memorial 3 de Marzo pueda desplegarse con motivo de la efeméride. El concejal de Convivencia, el socialista Borja Pascual, ha destacado la «colaboración» y «coordinación» entre las instituciones que integran la fundación y ha insistido en que el desplazamiento de los nacimientos «no va a ser un obstáculo ni va a poner en peligro el proyecto».

Garbiñe Ruiz, de Elkarrekin, no es igual de optimista. «Vitoria tenía que haber llegado a 2026 con la obra terminada y todo apunta a que no va a ser así. No se lo merecen ni las familias, ni la ciudad, ni quienes llevan cinco décadas luchando para que el memorial no caiga en el olvido».

Hace sólo un mes, el Gobierno vasco aseguraba que contrataría para finales de septiembre los trabajos. En junio los patronos, entre ellos la Diputación, el Ayuntamiento, la Diócesis y las asociaciones Martxoak 3 y Memoria Gara, aprobaron encomendar al Departamento de Justicia y Derechos Humanos la «licitación de la contratación para la reparación del edificio en la parte más urgente».

La reforma dotará al templo de Zaramaga de una «garantía estructural» de la que en estos momentos carece mediante la «consolidación de las cubiertas y la fachada». En el estudio técnico que les fue presentado a los patronos se estima que el coste de los trabajos rondará los 90.000 euros. Mientras, en el interior de la iglesia sigue almacenada la exposición de belenes, que imposibilita cualquier actuación y que acumula meses esperando una nueva ubicación. Un compromiso que las instituciones alcanzaron en 2021 con la Fundación San Francisco de Asís, que gestiona la muestra y que sigue sin cumplirse. Las obras podrían comenzar tras buscar un emplazamiento temporal para los nacimientos.