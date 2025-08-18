Vitoria dedicará 112.000 euros al arreglo de los carriles bici más deteriorados Las obras se centrarán en los bidegorris de Zumabide, Iturritxu, Comandante Izarduy, Justo Vélez de Elorriaga y Juan Ibáñez de Santo Domingo

Nuria Nuño Lunes, 18 de agosto 2025, 11:38 | Actualizado 11:45h.

La tupida malla de itinerarios que conforma la red de bidegorris de Vitoria presenta en algunos puntos deficiencias que el Ayuntamiento tiene previsto solventar. El Consistorio ha sacado a licitación un contrato para la reparación de cinco tramos de carril bici que sufren «un deterioro superficial, y en algún caso estructural, lo que compromete la seguridad del tránsito ciclista», subraya. El presupuesto de licitación de los trabajos asciende a un total de 112.000 euros. El plazo de ejecución de las obras se extiende tres meses.

Las intervenciones se llevarán a cabo en las calles Zumabide, Iturritxu, Comandante Izarduy, Justo Vélez de Elorriaga y Juan Ibáñez de Santo Domingo. En esos tramos se han detectado «deformaciones del pavimento», en muchos casos provocadas por el crecimiento de raíces de árboles cercanos que han levantado el firme de la vía ciclable. Esta situación dificulta la «circulación segura» de bicicletas y supone «un riesgo potencial» para los ciclistas. Los trabajos de reparación permitirán restituir el pavimento dañado, «corregir deformaciones» y garantizar que estos tramos recuperen unas condiciones óptimas para su uso diario. Se actuará tanto sobre la capa superficial como, en los casos necesarios, sobre la base estructural de la vía, detalla el Ayuntamiento.

La concejala de Espacio Público y Barrios ha subrayado que Vitoria cuenta con «una de las mejores redes ciclistas del Estado, según la propia OCU. Nos acercamos ya a los 200 kilómetros de carriles bici, y trabajamos cada año para mantenerlos en buen estado, mejorar la seguridad y seguir conectando nuestros barrios, los núcleos rurales y también las zonas industriales», apostilla. «Este contrato va precisamente en esa línea: garantizar que quien elige moverse en bicicleta lo haga en condiciones seguras y cómodas», agrega la jeltzale Beatriz Artolazabal.

A juicio de la concejala, tan importante como seguir creando nuevos carriles bici es conservar en buen estado los que ya existen. «Queremos que cada vez más personas usen la bicicleta en sus desplazamientos diarios, y para eso es imprescindible que puedan hacerlo en condiciones óptimas. Ese es el objetivo de este tipo de intervenciones».