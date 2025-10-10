Vitoria se corona como capital de grandes eventos tras el «éxito» de la cumbre mundial

La capital alavesa cierra hoy una frenética semana en el ámbito congresual con motivo de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno ... Abierto (OGP). Una cita del más alto nivel en la que «Vitoria-Gasteiz se ha convertido en una verdadera plataforma global: 2.000 personas de 75 países, 150 administraciones locales y decenas de organizaciones civiles habéis compartido experiencias, buenas prácticas y avances», destacó el rey Felipe VI, que clausuró ayer la gran cita en el palacio Europa. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, resaltó el «éxito» del evento. Tanto el encuentro como la ciudad han superado las expectativas de los congresistas.

Andro Pavuna, del Ayuntamiento de Zagreb (Croacia), se confesaba «enamorado» de Vitoria por su «acogida, hospitalidad, accesiblilidad peatonal y muchos árboles en las calles». Le acompañaban desde la misma institución Hrove Kalcicek, Aleksandra Grubic y Marijana Tovernic. «Nos hemos alojado en la misma calle del palacio de congresos, ha sido muy cómodo», compartían.

La misma impresión transmitió desde de la delegación de Nigeria Lucy Abagi: «'I love it' (me encanta)», elogiaba sobre la ciudad. «Hemos visitado el centro, la parte vieja, los restaurantes. Los transportes públicos y la planificación del congreso han sido magníficos. Y el Europa, fantástico, no tan grande como en otras grandes capitales, pero con buena infraestructura. Hemos sacamos importantes aprendizajes de esta cumbre», apuntaba la representante africana.

Para la uruguaya Virginia Pardo, de la agencia gubernamental Agesic, «a diferencia de otras anteriores cumbres de OGP en Londres o Brasilia, esta es la primera en un entorno más local y logró el efecto de que toda la ciudad conozca el evento, te lo comentan en los comercios, en el hotel...». Se aloja en el parador de Argómaniz «porque los hoteles en la ciudad estaban al completo», lo que le ha permitido descubir «un entorno muy lindo». Se marcha contentísima de Vitoria, «muy accesible y amable». «Muy pintoresca», agregó Violeta Becner (Argentina).

«Dificultades» con los taxis

Los 80 representantes filipinos se llevan también una excelente visión de la capital. «Encantadora», aunque con «dificultades para conseguir un taxi», comentaba Genmaries Entredicho-Caong. «Venir a una ciudad como Vitoria para esta cumbre ha sido un cambio refrescante respecto a otras anteriores celebradas en grandes urbes, tienes todas las facilidades para moverte», certificaban las ghanesas Thelma Ohene-Asiamaa, Mary Awelana Addah, Anette Odofoley y Lucille Hewlett.

El trasiego de mandatarios y altos cargos ha impactado de lleno en hoteles, que se han completado, y la hostelería. «Hemos estado al 95% con huéspedes de México, Ghana, Reino Unido, Irlanda, Lituania, Serbia, Ucrania, Marruecos, Honduras, República Dominicana, Malasia, Singapur...», detallan portavoces del Jardines de Uleta. «Se demuestra que Vitoria sabe acoger cualquier tipo de evento. Un congreso como este le favorece muchísimo», recalcan.

Albergar esta cumbre «ha sido un lujo», se congratula Gema Guillerna, directora del NH Canciller Ayala, que al margen de la gran ocupación hotelera «con estancias de 5-6 días, algo no habitual», destaca «toda la visibilidad y repercusion» que da este encuentro. «Todo lo que sea poner a Vitoria en el mapa es fenomenal. Congresistas y diplomáticos han podido ver y disfrutar la ciudad, se les está ofreciendo todo lo que necesitan», reseña.