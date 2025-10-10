El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Felipe VI junto a Óscar López, ministro de Transformación Digital; el diputado general, Ramiro González; la alcaldesa, Maider Etxebarria; Aidan Eyakuze, de OGP; y otras autoridades. Igor Aizpuru

Vitoria se corona como capital de grandes eventos tras el «éxito» de la cumbre mundial

Delegaciones de distintos países coinciden en elogiar la «accesibilidad», «amabilidad» y enclaves turísticos de la ciudad: «Nos ha enamorado»

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:23

La capital alavesa cierra hoy una frenética semana en el ámbito congresual con motivo de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno ... Abierto (OGP). Una cita del más alto nivel en la que «Vitoria-Gasteiz se ha convertido en una verdadera plataforma global: 2.000 personas de 75 países, 150 administraciones locales y decenas de organizaciones civiles habéis compartido experiencias, buenas prácticas y avances», destacó el rey Felipe VI, que clausuró ayer la gran cita en el palacio Europa. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, resaltó el «éxito» del evento. Tanto el encuentro como la ciudad han superado las expectativas de los congresistas.

