El desliz del rey Felipe VI en la cumbre mundial de Vitoria: saluda al «diputado general de Ávila»

Lapsus del rey Felipe VI en Vitoria. El monarca ha protagonizado un desliz durante su intervención este jueves en la IX Cumbre Global de la ... Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) que alberga la capital alavesa. Se trata de un encuentro del más alto nivel organizado por el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública en colaboración con el Ayuntamiento vitoriano con la participación de cerca de 2.000 congresistas y altos cargos de gobiernos de todo el mundo.

El monarca se disponía a pronunciar el discurso de clausura del encuentro, que se celebra en el palacio de congresos Europa. Primero ha intervenido Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública. A continuación ha subido a la tribuna Felipe VI, que ha comenzado transmitiendo su agradecimiento a las autoridades institucionales cuando ha sufrido el desliz.

«Ministro, gracias por las palabras de bienvenida, delegada del Gobierno, diputado general de Ávila», ha dicho el jefe del Estado en lugar de 'diputado general de Álava', cargo que ostenta Ramiro González. Precisamente el dirigente de la institución foral se sentaba durante el acto junto al Felipe VI, estando solo separados por el ministro López. El tropiezo ha pasado desapercibido para la mayoría de la audiencia, procedente de distintos países, pero no evidentemente para la local.

Se da la circunstancia de que no es la primera vez en esta cumbre mundial de Vitoria en la que González es objeto de una confusión. En la jornada del pasado martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco acertó al pronunciar en su alocución pública el cargo del dirigente foral. Le citó como «presidente de la Diputación foral».