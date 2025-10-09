El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, la alcaldesa, Maider Etxebarria, el diputado general, Ramiro González, el ministro Óscar López, el rey Felipe VI y Aidan Eyakuze, director ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto. igor aizpuru

El desliz del rey Felipe VI en la cumbre mundial de Vitoria: saluda al «diputado general de Ávila»

El monarca se ha trabado cuando iba a referirse al máximo mandatario de Álava

Saioa Echeazarra

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:10

Lapsus del rey Felipe VI en Vitoria. El monarca ha protagonizado un desliz durante su intervención este jueves en la IX Cumbre Global de la ... Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) que alberga la capital alavesa. Se trata de un encuentro del más alto nivel organizado por el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública en colaboración con el Ayuntamiento vitoriano con la participación de cerca de 2.000 congresistas y altos cargos de gobiernos de todo el mundo.

