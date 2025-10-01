Vitoria convoca el programa Hobetuz de ideas ciudadanas con premio a la innovación y más presupuesto El plazo para que los vecinos presenten sus propuestas estará abierto desde el próximo miércoles 15 de octubre hasta el 16 de noviembre

Elena Jiménez Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:27 Comenta Compartir

Los vecinos de Vitoria podrán volver a proponer al Ayuntamiento sus ideas para que se ejecuten con los presupuestos municipales de los dos próximos años. El programa 'Hobetuz', que alcanza este 2025/26 su quinta edición, se abrirá para los vitorianos el próximo martes 15 de octubre y cerrará su plazo un mes más tarde, el 16 de noviembre.

Esta entrega llega, eso sí, con algunas novedades. Según se ha anunciado este miércoles, se incrementa el importe máximo para cada propuesta, que pasa de 300.000 a 350.000, lo que, en palabras de la concejala de Gobierno Abierto, Miren Fernández de Landa, «hará más viables los proyectos que hasta ahora no podían ser contemplados porque necesitaban más dinero para su ejecución». También, se valorarán especialmente aquellas sugerencias que apuesten por la innovación por no existir en la ciudad y se les ponderará con un 10% adicional. Por otro lado, se reservará el 30% del presupuesto a aquellos proyectos que no estén vinculados a obras en la vía pública, cuando anteriormente era el 20%.

En el resto de cuestiones, todo se mantiene. El presupuesto global será de 3 millones de euros y de esta cantidad, 200.000 euros se reservan a 'Hobetuz Txiki', para propuestas infantiles surgidas en los foros AktibaTU, y otros 200.000 a Hobetuz Gazte. Respecto al mecanismo de funcionamiento, tampoco cambia: la ciudadanía presenta sus propuestas, el personal técnico municipal analiza su viabilidad técnica, después se votan y, por último, se ejecutan los proyectos más apoyados.

¿En qué plazo? Pues bien, el Consistorio difundirá en febrero de 2026 todos los proyectos viables. Durante febrero y marzo, toda persona empadronada en la capital alavesa y mayor de 16 años podrá escoger tres proyectos entre todos los que hayan sido aprobados. Destaca además, aunque ya se introdujo en la edición anterior, el compromiso de destinar un máximo de dos proyectos por barrio o zona rural, para asegurar un reparto equilibrado en toda la ciudad.

Una década de participación ciudadana

Hay más. Y es que el 'Hobetuz' está este año de aniversario y para celebrar su década en marcha se ha preparado una gala abierta a la ciudadanía el 14 de octubre en el Palacio Europa y una exposición fotográfica que se inagurará el mismo día allí y repasará los más de 50 proyectos realizados a lo largo de estos años. La muestra visitará de forma itinerante los centros cívicos de El Pilar, Zabalgana, Salburua y Lakua hasta el 15 de diciembre para que la ciudadanía pueda recordar las propuestas que se han convertido en realidad gracias a la implicación de personas a título individual y colectivos.

En este sentido, Fernández de Landa ha recordado que el germen de este programa se encuentra en el anterior 'Mejora tu barrio', a través del cual el vecindario acordaba de manera participativa las actuaciones prioritarias para sus barrios. «El Ayuntamiento inició así un modelo pionero de participación ciudadana. Por todo ello, este décimo aniversario merece celebrarse. Porque muchas de las propuestas nacieron de algo tan sencillo como una conversación entre vecinos que finalmente han ido transformando nuestro entorno y nuestra convivencia», ha valorado la edil.