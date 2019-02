El acuerdo PNV-PP permitirá licitar este año el tranvía a Salburua

Los barrios, entre la satisfacción y la incertidumbre

«Contentísimo». Así se encontraba ayer el líder de la asociación Salburu Bihotz, Ioseba Martínez de Guereñu, al ver que la campana del tranvía cada vez está más cerca de llegar a su barrio a través de las calles Florida, Paseo de la Ilíada, Bulevar de Salburua y Juan Carlos I. Después de haber vivido una «dura» escisión vecinal por defender este medio de transporte que le llevó a abandonar Salburua Burdinbide e impulsar el colectivo que preside, Martínez de Gereñu reiteró que la llegada de los convoyes de Euskotran al Este «es muy necesaria», porque «no se entiende que hayan impulsado antes el ramal Sur que los de Zabalgana y Salburua, mucho más reclamados pero, al mismo tiempo, más caros de ejecutar».

La presidenta de Zabalgana Batuz, Zuriñe Lago, se mostró más desconfiada. Hasta el punto de que se sintió incapaz de valorar la necesidad de una futura línea de tranvía «de la que no sabemos absolutamente nada. ¿Reservan el dinero? Está bien, pero ¿qué quieren hacer con él?». La joven indicó que este debate no debe plantearse «como tranvía sí o tranvía no. Yo quiero ver primero la solución de transporte global que dan al barrio».