Vitoria bebe a sorbos su historia

La presentación no podía ser más sugerente. Ardoaraba, la feria enogastronómica por excelencia de la capital alavesa, que cuenta con EL CORREO como patrocinador especial, ... ha permitido este sábado adentrarse por primera vez en la historia de esta cita –ya van 18 ediciones– en «la sociedad cultural recreativa más antigua de Álava», esa que «mantiene la historia viva de la ciudad». Apenas una veintena de privilegiados han ostentado esta mañana la oportunidad única de descubrir planta por planta todo «lo que no se ve» del Círculo Vitoriano.

«Yo pensaba que era un bar como otro cualquiera», le ha confesado un visitante a su acompañante minutos antes de iniciar la visita por este programa de catas denominado 'Espacios Singulares' que se ha completado por la tarde con otra sesión en la casa del Cordón, otra sede extraordinaria.

En la entidad de la calle Dato, un apasionado de la historia como es Íñigo Montoya ha guiado con entusiasmo una visita que ha dejado al descubierto una de sus «joyas», el Gabinete de Lectura, la biblioteca que se fundó en 1841 y atesora 4.000 libros con pedigrí. «Es impresionante, un sitio para estarse horas y horas», ha aportado extasiada como primera impresión la vitoriana Beatriz García de Baquedano.

Ampliar Un momento de la visita al Gabinete de Lectura. Rafa Gutiérrez

Así, con los guantes puestos, se han ido exhibiendo curiosidades, como un censo de 1877 donde se recogía que en Vitoria vivían entonces siete centenarios o la primera edición de 'África' (1887), de Manuel Iradier, firmada por el propio explorador. «Siempre que pasábamos por aquí nos apetecía entrar. Esto ha sido una oportunidad», ha agregado Estela Navarro, que pese a vivir en Madrid, vuelve cada puente de diciembre a la capital alavesa para no perderse Ardoaraba. «Es un plan muy diferencial», ha asegurado, tras poner en valor la mezcla de abrir sus edificios más particulares a la ciudadanía con la degustación de un buen vino.

En este caso ha sido Inmaculada Berrueco, de Bodegas Berarte, en Villabuena de Álava, la que ha acercado a los asistentes dos de sus botellas de vino ecológico; uno tinto y otro blanco que, según ha remarcado, «no tienen ningún producto químico», lo que ha complicado mucho su cosecha de este año debido al hongo mildiu.

El programa de este domingo Carpas de la Provincia, Fueros y la plaza de España. De 12.30 a 15.00 horas y de 19.00 a 22.30.

Txoko gastronómico. Cata de vermut de 12.30 a 14.00 horas de la mano de Licores Barañano. La sesión se marida con gildas de Albizabal y productos de la quesería Izoria.

Espacios singulares. Cata en el museo de los Faroles a las 12.30 horas (Zapatería, 35) con Bodega Araico y otra en la Torre e iglesia de San Vicente con Txakoli Txikubin (Cuesta de San Vicente, 4) a las 18.00 horas.

En las carpas de Fueros y plaza de España, el buen tiempo ha animado el consumo en los distintos stands de 27 bodegas con 105 vinos. «Es el segundo año que venimos de San Sebastián para visitar Ardoaraba. Nosotros hacemos vino para consumo propio y aquí tenemos oportunidad de probar mucha variedad a la que normalmente no tenemos acceso», han apuntado Iñaki Mendizabal e Irene Izaguirre, con un txakoli rosado y de color brillante de los viñedos alaveses de Txakoli Txikubin.

Mañana, domingo, a las 12.30 horas habrá una cata de vermut en el txoko gastronómico (Fueros) y otra de tipo singular (también novedad) en el museo de los Faroles a la misma hora.