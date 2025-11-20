Vitoria aumentará la iluminación de tres 'zonas oscuras' para aumentar la seguridad Actuará en el parking interior del centro cívico Aldabe, la vía ciclista de la calle Zurrupitieta y la senda peatonal que conecta Zuazo con Zabalgana

El parking interior del centro cívico Aldabe es uno de los puntos donde aumentará la iluminación.

Jon Casanova Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:16 | Actualizado 12:50h.

El Ayuntamiento de Vitoria instalará 57 nuevas luminarias LED en tres puntos de la capital alavesa para reforzar la seguridad urbana y mejorar la percepción de tranquilidad en espacios considerados vulnerables por la ciudadanía. Esta cuestión atiende a «una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía vitoriana, la seguridad», ha asegurado Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público y Barrios, sobre la medida que el Ayuntamiento aprobará mañana en la Junta de Gobierno Local para renovar y ampliar el alumbrado público con perspectiva de género. El alumbrado se distribuirá en el parking interior de Aldabe (16), la vía ciclista de Zurrupitieta (21) y la senda peatonal de Zuazo (20) en un plazo de nueve meses con un presupuesto de 149.993,68 euros.

«Una ciudad mal iluminada genera miedo y condiciona la libertad de movimiento de muchas personas», ha recordado la edil, con especial atención a algunas mujeres que evitan transitar solas por estos recorridos cuando cae la noche o personas jóvenes que prefieren modificar su ruta debido a la sensación de desprotección que provoca la oscuridad. Esta propuesta atiende a la «escucha activa» mediante el Buzón Ciudadano en una inversión que asciende asciende, en los últimos cuatro años, a medio millón de euros en actuaciones de mejora del alumbrado público con perspectiva de género para reducir zonas de sombra.

Esta actuación se plantea como una herramienta para combatir la percepción de seguridad en la que se incorpora la perspectiva de género, que no se trata de «una expresión vacía, significa mucho más», ha sostenido Artolazabal. «Significa mirar el espacio público desde los ojos de todas las personas que lo usamos, especialmente desde quienes condicionan su movilidad cuando se sienten inseguras», ha valorado la edil jeltzale. Una medida, que seguirá en marcha para «eliminar esas zonas de sombra y actuando donde la ciudadanía lo requiera», ha concluido Artolazabal.

Todas las nuevas luminarias previstas serán de tecnología LED, sustituyendo sistemas antiguos por una iluminación más eficiente, moderna y ecológica. Se ha subrayado que esta renovación permitirá «ganar seguridad y, al mismo tiempo, eficiencia energética y ahorro económico».

Agorespace Lakua y cementerio

En la Junta de Gobierno Local de este viernes se aprobará también el expediente para renovar de manera integral el agorespace situado en el parque entre las calles Pamplona-Iruñea, Baiona, Duque de Wellington y Estella, junto al juego infantil conocido como el Galeón pirata.

La actuación permitirá modernizar por completo la pista de fútbol, uno de los espacios deportivos más utilizados del barrio de Lakua, mediante la sustitución del césped artificial por un modelo de última generación, la instalación de nuevas porterías y la reparación de los elementos de madera del entorno. El presupuesto total asciende a 198.269,67 euros.

Mejoras en el cementerio de El Salvador

Asimismo, la Junta de Gobierno Local dará luz verde al expediente de contratación para reformar la manzana 254 del cementerio de El Salvador, una intervención que permitirá reparar los tres edificios de nichos y mejorar la urbanización perimetral.

El proyecto, valorado en 340.594 euros, incluye trabajos en fachadas, cubiertas, red de pluviales y drenaje, además de un plan específico de protección del arbolado. El objetivo es resolver los daños ocasionados por el paso del tiempo, las humedades y la afección de raíces, garantizando el mantenimiento adecuado de este espacio funerario tan significativo para la ciudad