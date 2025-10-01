Vitoria archiva la investigación interna en la Policía Local por el 'caso Mítika'

Rosa Cancho Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:33 | Actualizado 16:19h. Comenta Compartir

El departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria ha cerrado sin consecuencias la investigación interna abierta en el seno de la Policía Local tras la muerte del joven Kerman a consecuencia de un golpe de un portero de la discoteca Mítika. El denominado «expediente de informaciones previas» ahora archivado se abrió el pasado 23 de abril, justo dos meses después de aquella fatídica noche y de que los padres de la víctima pidieran al Gabinete Etxebarria «esclarecer los hechos» y «depurar responsabilidades» ante la constatación de que el vigilante de seguridad, acusado de «asesinato con alevosía u homicidio doloso», arrastraba ya un historial de «episodios violentos». Se hacían eco así de los correos que una agente había remitidio a la alcaldesa y al concejal de Seguridad preguntándose si la muerte de Kerman podría haberse evitado si sus superiores hubiesen hecho caso de sus advertencias sobre agresiones anteriores protagonizadas por el mismo acusado.

Según ha revelado esta mañana el concejal de EH Bildu Alberto Porras, esas actuaciones se han archivado sin que nada parezca que va a cambiar en el seno de la Policía Local. «No queremos señalar ni crucificar a nadie, simplemente que se introduzcan mejoras porque hay cosas que no se han hecho suficientemente bien», ha indicado el edil.

Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, por una parte no está acreditado que la agente hubiese filtrado sus correos a la prensa, lo que podría haberle acarreado consecuencias. Por otra, el «instructor» de este expediente entra a analizar la denuncia concreta de esta policía y concluye que «su afirmación de que iba a ocurrir una desgracia no tenía base sólida, ya que de los antecedentes y de la información de la que se disponía no se podía deducir que la discoteca Mítika fuera un lugar más conflictivo que cualquier otro local de ocio nocturno de Vitoria».

La policía se refería a agresiones anteriores protagonizadas por el acusado. En concreto cita un suceso de abril de 2024 ocurrido en otro local del que fue absuelto recientemente. Así que deduce que «no se cumplen los requisitos» que marca la Ley de Espectáculos Públicos, «para la retirada de la habilitación al portero». Una retirada que, por otra parte, dice el instructor «es competencia del Gobierno vasco». «Las afirmaciones realizadas por la agente acerca de la peligrosidad de los porteros de la discoteca no se basaban en pruebas objetivas sino que eran una apreciación personal sin base sólida», agrega. También dice que sus mandos actuaron «con la diligencia necesaria».