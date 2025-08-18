El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La superficie plantada ha aumentando un 2,9% en 14 años. E. C.

Viñas en altura para combatir el cambio climático en Kripan

Rioja Alavesa apuesta por plantaciones por encima de los 750 metros de altitud para recuperar ciclos de maduración tradicionales y mejorar la acidez del vino

Jon Casanova

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:18

El cambio climático ha traído consigo una cantidad inmensurable de problemas que ha afectado en los resultados y formas de elaborar productos. Uno de ellos ... es el vino. En Kripan, localidad de Rioja Alavesa, han decidido llevar las viñas a la altura, desde 750 metros hasta 815. El municipio de apenas 175 habitantes se ha convertido en un laboratorio y Roberto Frías, director de viticultura del Grupo La Rioja S.A. reconoce que  «los pioneros siempre tienen posibilidades de fracasar».

