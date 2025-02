63 de las 84 víctimas identificadas del 3 de Marzo han sido ya localizadas

El próximo 3 de marzo se cumplen 49 años del trágico día en el que la Policía Armada mató a Pedro Mari Martínez Ocio, Francisco ... Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio vitoriano de Zaramaga. Una brutal carga contra los obreros que estaban reunidos en asamblea en el interior del templo y también contra aquellos que se congregaron alrededor del edificio que se saldó además con varias decenas de heridos. Memoria Gara y la Asociación 3 de Marzo, a través del convenio suscrito con el instituto de la memoria del Gobierno vasco, Gogora, han localizado ya a 63 de las víctimas identificadas –entre las que se incluyen los cinco asesinados– que ese día pasaron por los diferentes centros hospitalarios de la ciudad para ser atendidas.

En un laborioso trabajo de investigación, durante el último año se han localizado a siete personas que las asociaciones no tenían controladas. Y todavía quedan pendientes 21 más cuyo paso por los servicios de asistencia hospitalarios está registrado, pero con las que no se ha conseguido contactar –ya sea directamente o a través de familiares–. El objetivo de Memoria Gara y la Asociación 3 de Marzo es seguir con esta labor investigadora para acercarse lo máximo posible a la cifra total de 84 personas cuyos nombres figuran en los registros de asistencia por heridas durante la brutal carga policial.

Investigación Durante el último año de trabajo de búsqueda se ha contactado con siete nuevas víctimas

Los colectivos también pretenden llegar a aquellos heridos que no acudieron a los servicios médicos ese día y que, por tanto, no están identificados. Un ejemplo de ello lo han vivido en las últimas semanas. «La hija de una persona herida, que no estaba en el registro, contactó con nosotros para detallar su historia», explica Julen Díaz de Argote, de Memoria Gara. Las asociaciones hacen asú un llamamiento a todos aquellos parientes y conocidos de personas que sufrieran aquellos hechos y que no figuren aún en listados oficiales.

El objetivo de esta investigación de Memoria Gara y la Asociación 3 de Marzo es doble:por una parte, que exista la posibilidad que todas las personas afectadas por la tragedia de ese día sean reconocidas como víctimas; por otra, contar con la mayor cantidad posible de testimonios y vivencias de los protagonistas para que esas historias –además de todo el material que se ha ido recopilando– se incorporen al espacio museístico del Memorial que se inaugurará en la iglesia de San Francisco de Asís.

Petición Las asociaciones buscan también a personas que resultaron heridas pero no fueron a los hospitales

De la misma manera, desde estos colectivos ciudadanos realizan un llamamiento al Gobierno vasco para que reabra el proceso que permita reconocer legalmente a las nuevas víctimas identificadas del 3 de Marzo. «Están apareciendo nuevas víctimas que quieren que esa condición les sea reconocida oficialmente, pero es una ventanilla que actualmente está cerrada», plantea Nerea Martínez Aranburuzabala. La representante de la Asociación 3 de Marzo subraya que «hemos trasladado al Gobierno vasco la necesidad de habilitar esa posibilidad, tal como dice la legislación internacional».