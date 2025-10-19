El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alonso, frente a la obra de arte interactiva que recibe a los visitantes de Kardia Igor Aizpuru

Alfredo Alonso | Director general de Farmaconsulting

«Venir a Vitoria en tren implica un montón de horas y eso ha lastrado nuestra competitividad»

Al frente de la empresa líder en compraventa de farmacias en España, apuesta por sistemas que faciliten la movilidad de trabajadores

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:15

Alfredo Alonso no se esconde. Su empresa es «discreta». «Somos súper anónimos», admite. Pero Farmaconsulting no lo es en el sector. Campeona nacional en compraventa ... de farmacias en España desde Vitoria, acaba de inaugurar Kardia, un «centro de referencia» por el que pasan cientos de profesionales cada año a formarse en gestión patrimonial. Muchos de ellos, sin embargo, padecen una falta de comunicaciones –especialmente, por la ausencia del TAV– que deja como alternativa «un tren de un montón de horas». ¿Afecta a la competitividad de la compañía? «Desde luego».

