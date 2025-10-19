Alfredo Alonso no se esconde. Su empresa es «discreta». «Somos súper anónimos», admite. Pero Farmaconsulting no lo es en el sector. Campeona nacional en compraventa ... de farmacias en España desde Vitoria, acaba de inaugurar Kardia, un «centro de referencia» por el que pasan cientos de profesionales cada año a formarse en gestión patrimonial. Muchos de ellos, sin embargo, padecen una falta de comunicaciones –especialmente, por la ausencia del TAV– que deja como alternativa «un tren de un montón de horas». ¿Afecta a la competitividad de la compañía? «Desde luego».

– Lidera una de las empresas puntera de Álava, pero... ¿cómo explicaría al vecino de a pie lo que hace Farmaconsulting?

– Somos una compañía que trabaja desde Vitoria para todos los farmacéuticos para asesorarles en todas las cuestiones patrimoniales. Todo sector y toda persona necesita una economía estable para poder tener una vida. Nosotros ayudamos al farmacéutico, que fundamentalmente es un científico volcado en ayudar a la sociedad, cuidar de sus pacientes y cuidar de sus clientes. No es un especialista en la gestión y procuramos darle estabilidad en ese campo.

– Farmaconsulting es líder en traspasos de farmacias en España. ¿Cómo se llega a un liderazgo nacional desde Vitoria?

– Bueno, yo ya tenía una proyección. Había trabajado en una compañía (Tecnyfarma) que ya había proyectado a nivel internacional, muy cerquita de aquí, en Miranda y tenía una visión del sector. Desde que empezamos creamos un modelo de gestión con un propósito nacional.

– Siempre se dice que su firma es de esas discretas, de las que vuelan bajo radar. ¿Coincide con esa apreciación?

– Somos súper anónimos. Si pasas por aquí, por Kardia, no ves el nombre de la empresa en el edificio, tienes casi que entrar dentro para darte cuenta de dónde estás. Nuestra cultura y nuestra forma de ver la vida es con discreción, sin buscar gran notoriedad. Tratamos todo con discreción, pero no solamente con discreción; con rigor, cuidando cada uno de los detalles y poniendo en el centro a las personas.

Talento y vivienda «Se me ha pasado por la cabeza hacer pisos para la plantilla. La cosa está para planteárselo»

– Dijo en la inauguración de Kardia que el 60% de los farmacéuticos son mayores de 55 años. Les vienen años de trabajo con ese relevo generacional sobre la mesa.

– Vienen años de mucho trabajo y de mucha responsabilidad. Nuestro trabajo está asociado a decisiones muy trascendentales en la vida de una familia. Por eso investigamos mucho y desarrollamos mucha tecnología. Somos una empresa de 80 personas, pero el año pasado invertimos 12.000 horas de formación en nuestros equipos. Necesitamos profesionales que sepan hacerse preguntas, es crítico. Para hacer servicios de muy alto valor añadido hay que invertir en personas.

– ¿No se deberían habilitar más plazas en las facultades de Farmacia para compensar ese déficit?

– Seguimos muy de cerca la cuestión. En los años 90 había unos 3.600 graduados por curso. Después la cifra ha ido bajando hasta los 2.300.

– ¿Qué ha pasado ahí?

– Ha habido una oferta universitaria con cientos de grados muy polifacéticos que han dado oportunidades de estudio a muchísimas personas, pero que no se han visto atraídos por carreras como Farmacia. Desde hace una década ha vuelto a crecer hasta unos 3.000 graduados. Ahora se está valorando crear cinco nuevas facultades en España. Lo que es evidente es que se necesitan cada vez más farmacéuticos. Nos tenemos que preocupar porque haya un relevo generacional suficiente.

– Dijo también que hace 30 años en el sector «se hablaba de todo menos de dinero». En estas tres décadas, ¿ha visto un cambio?

– En general, el farmacéutico está tan volcado en su papel de atención que no tiene una visión empresarial. La facultad da una formación científica.

– ¿No sería deseable que las universidades diesen a los estudiantes unas mínimas nociones de economía?

– Sí, estaría muy bien incorporar unidades específicas en las facultades de Farmacia. Algunas ya lo están haciendo.

Deducciones fiscales «Sería maravilloso dar incentivos al sector farmacéutico, cualquier apoyo le va a venir bien»

– En Vitoria siempre hay runrún empresarial de que cuesta más hacer un proyecto que en otros sitios. ¿Cree que eso es así?

– Sí, pero no creo que sea tanto por un tema de la administración. En Vitoria, por ejemplo, tenemos un problema concreto, que es el de la logística. Aquí no se puede llegar en tren con facilidad, no hay vuelos a gran parte de las ciudades relevantes. Eso restringe muchísimo. Si estoy en Madrid y celebro un evento, tendría a cientos de personas que pueden acudir con agilidad y con una facilidad terrible. Venir a Vitoria significa que tienes que coger un tren de un montón de horas.

– Se conoce bien el Chamartín-Vitoria.

– Sí. Tienes que cogerte hotel obligatoriamente, tienes que quedarte, cada día la oferta hotelera es más estrecha y más cara... Todo eso dificulta mucho montar empresas con servicios de alto valor añadido en la ciudad. Es una restricción.

– ¿Eso ha lastrado la competitividad de Farmaconsulting?

– Desde luego. Yo veo a nuestros propios equipos. Tenemos gente en Madrid, y si tiene que moverse a cualquier punto de España va y vuelve en el día. Nosotros tenemos que hacer miles y miles de kilómetros constantemente, con unas dificultades enormes, pagando hoteles... Y la gente que va a venir a visitarnos, exactamente igual: un esfuerzo terrible. Ven a Vitoria como una ciudad atractiva, porque estamos en un entorno gastronómico, cultural, sostenible, ecológico... que encaja mucho con nuestra propuesta de valor. Pero es verdad que si tuviéramos el TAV, sería diferente.

«Queremos enraizar al equipo»

– En el último bienio las empresas han necesitado 13.275 profesionales en Álava. ¿Les cuesta encontrar mano de obra?

– No es sencillo, es una de las cuestiones más complicadas. Nosotros, además, queremos que haya gente de aquí. Buscamos enraizar a nuestro equipo y que viva en Vitoria. Por eso invertimos tanto en formación. Buscamos buenos profesionales, pero, sobre todo, buena gente.

– Para los jóvenes, la vivienda muchas veces es un hándicap. ¿Les cuesta que la gente joven venga a Vitoria por esto?

– Nos refieren ese problema siempre. Es verdad que es un problema generalizado en toda España, que casi se está igualando con Vitoria. Es un inconveniente importante. No soy experto en el tema, pero hay que facilitar el acceso a la vivienda y tenemos que crear sistemas que faciliten la movilidad para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Tenemos que ser sensibles a esta cuestión.

Déficit «Tenemos parques industriales, pero no zonas para servicios con alto valor añadido»

– Ha habido empresas que incluso han dado el paso de comprar o construir pisos para sus empleados. ¿Usted se lo plantearía?

– Nosotros no estamos en esa situación en este momento, pero se me ha pasado por la cabeza hacer viviendas. En este momento tenemos profesionales de fuera que tienen ese problema resuelto, pero la cosa es para plantearte ese tipo de soluciones.

– La Diputación está trabajando en unos incentivos fiscales para el sector biosanitario. ¿Cómo le suena la propuesta?

– Sería maravilloso. Es uno de los sectores que tiene más tecnología. Para hacer esa atención de calidad, hay un sistema de gestión y de control del medicamento increíble, pero cada vez tiene que innovar y mejorar más la atención farmacéutica. Eso requiere tecnologías que no son baratas. Cualquier apoyo a estos procesos de innovación al sector farmacéutico le va a venir bien y va a repercutir en la calidad de la atención al ciudadano.