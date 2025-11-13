El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vecinos de Adurza, San Cristóbal, Mendizorroza y Goikolarra que se han concentrado este jueves frente al ambulatorio de Olárizu. Jesús Andrade

Los vecinos del sur de Vitoria reclaman un nuevo centro de salud

Protestan porque el edificio de Adurza «se ha quedado pequeño» y aseguran concentraciones hasta que su petición se materialice

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:05

Vecinos de los barrios de Adurza, San Cristóbal, Mendizorroza y Goikolarra se han concentrado este jueves frente al centro de salud de Olárizu para reclamar a las instituciones la construcción de otro ambulatorio en el sur de Vitoria que sustituya al actual. Han protestado porque el inmueble ubicado en la calle Heraclio Fournier «se ha quedado pequeño» y han recordado, en base a un informe realizado junto a la plataforma OPA Gasteiz, que «la ratio de pacientes por personal médico es más alta que la que establecen las recomendaciones y la carga de trabajo de este personal médico es muy elevada». «Se atiende a una población mayor con enfermedades crónicas y múltiples patologías y a una creciente población joven perteneciente a los barrios en expansión», han subrayado.

«El edificio no garantiza la confidencialidad y comodidad de pacientes» ni tampoco otorga «condiciones dignas para los sanitarios», además de que, según afirman, no pueden acceder en estas instalaciones a «servicios que se ofrecen habitualmente en otros centros de salud», han agregado, en la misma línea de las reclamaciones expuestas en un encuentro similar en junio.

«Necesitamos un nuevo centro de salud amplio, exento, cerca de vías de evacuación rápidas y de transporte público que garantice una atención digna y de calidad, que respete la intimidad de los pacientes y que permita asumir nuevos servicios», han reivindicado. Asimismo, han asegurado que habrá nuevas concentraciones «todas las veces que sea necesario hasta que el sur tenga un nuevo centro de salud».

