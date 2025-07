Los vecinos de San Martín piden que la nueva OTA llegue a 3 calles más del barrio

Vecinos, comerciantes y empresarios han presentado un total de 24 alegaciones a la nueva ordenanza que ampliará la zona de estacionamiento limitado OTA, en Vitoria ... , a cinco barrios más. El 15 de septiembre estas plazas verdes se duplicarán y pasarán de las 6.000 actuales a 11.000 con la incorporación de Arana, Aranbizkarra, Santa Lucía, Aranzábal-Avenida de Gasteiz y San Martín. Y es desde este último distrito, el más afectado ya que allí un total de 2.200 huecos quedarán sujetos a este tipo de estacionamiento regulado que da prioridad a vecinos y gremios, de donde llegan algunas de las peticiones.

Según reveló ayer la asociación vecinal de San Martín, a su juicio, la futura zona de OTA se queda un tanto coja en el barrio. Por eso piden que estén sujetas a los dictámenes del parquímetro tres calles más entre Pedro de Asua y la vieja ronda de circunvalación. Se trata de Teresa de Calcuta, San Valentín de Berriotxoa y Miren Martínez. Los vecinos consideran que si se quedan fuera estas vías, todos los coches van a querer aparcar allí. Cabe recordar que San Martín también tiene problemas de estacionamiento y que además perderá plazas con el paso del tranvía de Zabalgana.

Además de San Martín, los comerciantes de Gasteiz On también ha presentado tres alegaciones. Una de ellas se refiere a la cuestión de las zonas contiguas. Hasta ahora, las personas autorizadas a aparcar en determinada área podían también hacerlo en la más próxima pero eso se va a modificar. Gasteiz On ve que una persona que vive en una zona OTA y trabaja en otra sólo puede tener una tarjeta, lo que le excluye poder moverse por las dos áreas por igual. Así, solicitan al Ayuntamiento que «se emita una tarjeta para persona física como residente y una tarjeta para persona jurídica como comerciante. De esta forma, se podrá optar al estacionamiento en dos zonas a pesar de no ser contiguas».

15 de septiembre

Sus otras dos alegaciones están relacionadas con permitir la OTA comercial a vehículos mixtos e industriales e incluir alguna nueva actividad dentro del colectivo de gremios y autónomos que pueden sacarse la licencia. Precisamente SEA Empresas Alavesas presenta un escrito en el mismo sentido, pidiendo incluir categorías que no se contemplan ahora en la ordenanza.

Los técnicos del departamento de Espacio Público y Movilidad que dirige la peneuvista Beatriz Artolazabal estudiarán si las alegaciones tienen encaje en el texto final. La ordenanza se someterá a aprobación definitiva el miércoles en comisión, donde les llegará el turno de debatir de nuevo a los grupos municipales.

El Gobierno Local cuenta con el apoyo de Elkarrekin Podemos para sacar adelante el documento. Habrá además pleno de confirmación el jueves con la idea de que la ampliación de la OTA entre en vigor el 15 de septiembre coincidiendo también con la puesta de largo de la primera zona de bajas emisiones en el Casco Viejo y parte del Ensanche.