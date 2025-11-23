Los vecinos de Goikolarra reclaman al Ayuntamiento completar su callejero

El barrio vitoriano de Goikolarra está en plena expansión y, para terminar de consolidar lo que es hoy su distrito, los vecinos reclaman al Ayuntamiento ... que le dé nombre a dos zonas que todavía no cuentan con una designación oficial. Estos son la carretera A-2124 y el parque infantil situado entre la calle Zalduondo y Galarreta, a la altura del inicio del pueblo de Gardelegi.

La asociación residencial de la zona, Guztion Goikolarra, llevó a cabo en 2023 un proceso participativo cuyos resultados trasladaron a Alcaldía, único departamento competente en esta materia. Tras recabar el apoyo de 451 personas, la opción más votada para la vía que cruza el barrio fue Portal de Treviño (23,9%), seguida de Avenida de Goikolarra (25,1%) mientras que la mayoría (86%) respaldó que el área infantil se incluyera en el callejero como parque de la Cigüeña.

Esa primera solicitud llegó a manos del exalcalde Gorka Urtaran (PNV) y unos meses más tarde, tras el cambio de mando, se la trasladaron al actual Gobierno local (PSE-PNV), que encabeza la socialista Maider Etxebarria. Dos años después su queja viene porque aún no se ha ejecutado ninguna resolución, aunque el Consistorio, según traslada a este periódico, todavía estudia la propuesta.

El caso es que su reclamación se ha intensificado en la última semana cuando los vecinos la volvieron a hacer pública durante la presentación de un nuevo carril bici en la carretera A-2124, en el marco del programa Hobetuz. Allí, uno de sus residentes, Iñaki López de Alda, –que propuso el calmado de tráfico que se inauguraba en esta calle– solicitó al Ayuntamiento (en un momento en el que estaban Etxebarria y las concejalas Beatriz Artolazabal y Miren Fernández de Landa presentes) que se pusiera por fin nombre a esta carretera porque «ya es uno de los paseos más transitados del Sur de la ciudad».

Defienden que sus propuestas encajan con la toponimia de sus calles, con ecos a la Llanada

La demanda, de forma indirecta, también venía por el mencionado parque infantil. Éste, exponen, «es frecuentado diariamente por gran cantidad de familias» y, además, también está pendiente de una reforma que el departamento de Espacio Público tiene pendiente de ejecutar durante el próximo ejercicio.

«Repetimos una y otra vez que se tenga a bien considerar los procesos vecinales», insisten los portavoces de Guztion Goikolarra. «Antes de hacerlo consultamos su viabilidad con la sección de Participación Ciudadana y creemos que esta consulta debería ser vinculante», expresan.

El cambio del sector-19

El precedente, para ellos, está en que en 2021 consiguieron que el sector-19 pasara a llamarse Goikolarra ya que, este área, más de una década después, seguía sin un título propio. Y lo consiguieron. Por eso defienden que esa opinión popular debería también valorarse ahora.

Tienen sus motivos. Según explican, su distrito «está lleno de topónimos de la Llanada alavesa, como la calle Erentxun, Zaldundo o Asparrena», ejemplifican. Además, creen que sus ideas «se adaptan a las recomendaciones y normas actuales para dar nombres a las calles, así como las correcciones ortográficas correspondientes». «Esperamos que desde los servicios técnicos nos confirmen la idoneidad del término y su implantación», apuntan.

El Ayuntamiento trabaja desde hace años con un grupo para que más calles de Vitoria tengan nombre de mujer

En paralelo, el Ayuntamiento trabaja desde hace unos años en lograr un callejero paritario. Para ello, se conformó un grupo de trabajo que se encarga de elaborar propuestas para dar reconocimiento a determinadas figuras femeninas. Después, trasladan sus sugerencias al Ayuntamiento, que toma la última palabra. Como parte de esos procesos, la plaza de El Corte Inglés se llama ahora María Sarmiento, en homenaje a esta jueza que fundó hospitales y fue una de las primeras poetisas del territorio. Juncal Ballestín, una de las artistas vitorianas más reconocidas, también da nombre a la plaza del Artium.

Y, sin ir más lejos, el pasado mes de julio Etxebarria anunció que llevarán nombre de mujer el laberinto de Olárizu (Blanca Catalán de Ocón), los nuevos jardines de Los Herrán (Benita Asas Manterola), un rincón del Zadorra en el parque de Gamarra (Lourdes Reparaz) y la nueva zona de juegos junto al instituto Mendebaldea (Ana de Begoña).