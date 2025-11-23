El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Según los residentes de Goikolarra la carretera A-2124 «es uno de los paseos más transitados». Rafa Gutiérrez.

Los vecinos de Goikolarra reclaman al Ayuntamiento completar su callejero

Piden que la A-2124 se denomine Portal de Treviño y que se oficialice el nombre del parque de la Cigüeña. El Gabinete Etxebarria lo estudia

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

El barrio vitoriano de Goikolarra está en plena expansión y, para terminar de consolidar lo que es hoy su distrito, los vecinos reclaman al Ayuntamiento ... que le dé nombre a dos zonas que todavía no cuentan con una designación oficial. Estos son la carretera A-2124 y el parque infantil situado entre la calle Zalduondo y Galarreta, a la altura del inicio del pueblo de Gardelegi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    El posible cierre de Mendizorroza deja al Alavés y a Iraultza en una situación límite
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia
  5. 5

    «Euskadi es candidata para albergar la primera planta de fusión nuclear»
  6. 6

    Solomillo a 56 euros a un mes de Navidad
  7. 7

    Los belenes del 3 de Marzo irán de forma temporal al convento de las Brígidas
  8. 8

    El posible cierre de Mendizorroza deja al Alavés y a Iraultza en una situación límite
  9. 9 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  10. 10 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los vecinos de Goikolarra reclaman al Ayuntamiento completar su callejero

Los vecinos de Goikolarra reclaman al Ayuntamiento completar su callejero