Los vecinos del Ensanche señalan la «plaga» de orines que deja el ocio nocturno en Vitoria Colocan vinilos en una veintena de puntos conflictivos para disuadir las «actitudes incívicas»

Elena Jiménez Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

La plaza Santa Bárbara con Postas, la esquina de General Álava con Dato, el cruce de Florida con Ortiz de Zárate, el callejón de Rioja.... Los vecinos del Ensanche tienen identificadas en el centro de Vitoria un buen reguero de zonas que habitualmente se ven afectadas por los orines, producidos durante los fines de semana y festivos como consecuencia del ocio nocturno. Así, con la intención de «concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el espacio público y evitar comportamientos incívicos», la asociación vecinal Ensanche XIX ha llenado este jueves el suelo de una veintena de puntos del centro de la ciudad de vinilos en los que se puede leer 'Ondo pasa, baina... ¿De verdad vas a mear aquí?'

Este mensaje, con el que protestan por la «plaga de orines y otros restos que aparecen cada fin de semana en portales, soportales, garajes y alrededores de contenedores», se ha instalado en el marco de la tercera edición de la jornada 'Ensanche Txukuna', que busca que este barrio se mantenga «limpio, agradable y acogedor».

Los portavoces de la asociación defienden que esta situación «se ha convertido en una carga injusta para hosteleros y vecinos, cuando debería abordarse desde políticas públicas eficaces».

En este sentido, reclaman al Ayuntamiento la instalación de urinarios públicos, tanto fijos como portátiles, en puntos estratégicos del barrio. E indican que, en la actualidad, el Ensanche sólo dispone de un urinario fijo, ubicado en el parque de la Florida y proponen como nuevas ubicaciones Erbina, Mateo Moraza y su entorno, plaza de los Fueros y General Loma. «La fiesta es muy importante y debe convivir con el descanso, la limpieza y el respeto al barrio», subrayan desde la asociación vecinal.

Asimismo, solicitan al Consistorio «transparencia sobre el coste de las limpiezas extraordinarias que se realizan cada fin de semana» y piden «que se estudien mecanismos para que estos gastos repercutan en quienes lo generan».

Las señales de 'alerta' están colocadas en el número 13 de Fueros, el 31 de la calle Florida, en la entrada de la estación de Renfe o en el portal de Dendaraba, por citar algunas de las ubicaciones.