Vandalizan en Vitoria cuatro estaciones de recarga de vehículos eléctricos La empresa que gestiona estas electrolineras ha denunciado la rotura de siete cargadores ante la Ertzaintza. También han atacado con pintura el coche de alquiler del CEA

Elena Jiménez Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:38 | Actualizado 15:46h. Comenta Compartir

Parte de la red pública de electrolineras de Vitoria se ha visto gravemente dañada este pasado fin de semana. Zunder, la empresa que gestiona estos puntos de recarga para vehículos eléctricos, ha denunciado este lunes ante la Ertzaintza que se han vandalizado 4 de las 23 estaciones que se extienden por toda la ciudad.

En concreto, y según la información que el Ayuntamiento ha trasladado a este periódico, siete cargadores se han quedado «completamente destrozados». Estos se ubican en la calle Castino de Quejana y en Pintor Teodoro Dublang.

De forma paralela, también han atacado con pintura el primer coche eléctrico de alquiler compartido de la capital alavesa, que se estrenó por iniciativa del Centro de Estudios Ambientales (CEA) el pasado mes de julio.

Ampliar El coche del CEA que ha sido atacado con pintura. Zunder

La concejala de Espacio Público, la jeltzale Beatriz Artolazabal, ha condenado «energéticamente» estos actos «que dañan lo que es de todos» y que, «por desgracia, se suelen registrar aproximadamente una vez al mes y perjudican tanto a las empresas como a los usuarios», según matizan fuentes de su departamento. Artolazabal, por su parte, ha instado a «cuidar y proteger nuestras infraestructuras y recursos si queremos una ciudad más sostenible».