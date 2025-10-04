URA investiga la contaminación en el río Ayuda que ha causado la muerte de cangrejos

La Agencia Vasca del Agua, URA, investiga la contaminación en el río Ayuda, en un tramo comprendido entre el municipio alavés de Berantevilla y Treviño, ... a la altura del barrio Urarte de Bernedo, que ha causado la muerte de cangrejos. El Centro de Emergencias del Gobierno vasco y de la Junta de Castilla y León emitieron ayer, viernes, una alerta que afecta a este afluente del Zadorra. El aviso se produjo al mediodía, después de que una persona alertase de la aparición de crustáceos muertos en una zona del cauce. El protocolo de seguridad se activó y se dio aviso a todas las administraciones que deben intervenir.

SOS Deiak dio así parte a los alcaldes de los municipios y juntas de Pariza, Albaina, Fudio, Samiano, Torre, Argote, Armentia, Pedruzo, Franco, Treviño, Uralde y Ozana. De igual modo, se desplazó al lugar personal técnico de URA, de la sección de Caza y Pesca de la Diputación Foral de Álava, así como de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y Miñones. Se levantó un acta ambiental y se procedió a abrir la pertinente investigación. Además, se alertó a la población de que «hasta nuevo aviso no está permitido cualquier uso del agua del río por parte de personas y animales (actividades, contacto físico o consumo)». En la comunicación que realizaron algunos alcaldes a sus vecinos se especificaba también la necesidad de «no acercarse al borde del río ni consumir agua del mismo».

En un primer momento, los técnicos se percataron de la «mortandad de cangrejos, no así de peces, aguas abajo de Urarte», detallan a EL CORREO desde la Agencia Vasca del Agua. Acto seguido, el personal desplazado tomó varias muestras al objeto de buscar la «caracterización química más amplia posible», con especial atención a los «herbicidas». El origen del foco aún no se ha podido determinar. En principio, el área afectada es una «zona residencial», donde «no hay actividad económica intensiva».

pH y oxígeno en el agua

Cuando en la mañana del viernes se personó la inspección de URA en el tramo afectado del río Ayuda, el pH del agua, que mide su nivel de acidez o alcalinidad -importante para la salud humana y los ecosistemas-«no estaba fuera de rango». Este sábado se ha revisado de nuevo la zona donde se produjo la «mortandad» de crustáceos y este índice ya había bajado un punto, mientras que el porcentaje de oxígeno había subido. Además, el río «está limpio, sin irisaciones, colores, ni espumas», desgranan desde la Agencia Vasca del Agua. «No hay olores» y, de nuevo, «se observan peces y cangrejos vivos», apostillan.

No obstante, durante este sábado se continúan recabando datos «para tratar de determinar el origen» del problema. Para ello, se llevará a cabo una «caracterización química lo más amplia posible». También se analizá si hay comunidades biológicas (macroinvertebrados) afectadas, puntualiza.