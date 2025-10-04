El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El río Ayuda es uno de los afluentes del Zadorra. E. C.

URA investiga la contaminación en el río Ayuda que ha causado la muerte de cangrejos

La Agencia Vasca del Agua indica que este sábado el caudal está «limpio, sin irisaciones, colores, ni espumas». Tampoco hay olores y se vuelven a ver crustáceos «vivos»

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:04

Comenta

La Agencia Vasca del Agua, URA, investiga la contaminación en el río Ayuda, en un tramo comprendido entre el municipio alavés de Berantevilla y Treviño, ... a la altura del barrio Urarte de Bernedo, que ha causado la muerte de cangrejos. El Centro de Emergencias del Gobierno vasco y de la Junta de Castilla y León emitieron ayer, viernes, una alerta que afecta a este afluente del Zadorra. El aviso se produjo al mediodía, después de que una persona alertase de la aparición de crustáceos muertos en una zona del cauce. El protocolo de seguridad se activó y se dio aviso a todas las administraciones que deben intervenir.

